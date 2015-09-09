Эталоны красоты. Почему от эпохи к эпохе идеалы красоты менялись и в чем секрет красивой души?

Что такое сегодня красота? Восход солнца, яркое небо и пронзающий взгляд… Или естественная красота, в которой всё созвучно. Таким единством обладает бесценное произведение искусства: картины художников, памятники зодчества. Их неотразимость во все времена подтверждена веками.

Отсчет истории той самой красоты ведётся ещё с Древней Греции. Греки ценили красоту, как дар богов. В те времена, образно говоря, «картинные люди», составляли своеобразную прослойку общества. Идеалом привлекательности были женщины высокого роста, со светлыми волосами, голубыми глазами. А эталоном красивого тела у греков считалась скульптура Афродиты.

В Древнем Риме был культ светлой кожи и белокурых волос.

В 19 -ом веке в моде уже, так называемая, аристократическая очаровательность: тонкая талия, белое лицо, изящное тело. Правда, самым ценным испокон веков в красоте было другое.

А кто же задает то самое изящество, которое передается нам из поколения в поколение?

От эпохи к эпохе идеалом красоты свойственно меняться. В разные времена ценились разные внешности.