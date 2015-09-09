Гастроли Свердловского государственного академического театра музыкальной комедии начались в Минске

Гастроли Свердловского государственного академического театра музыкальной комедии пройдут в Минске с 5 по 30 сентября. Российский театр привез в Минск десять наиболее зрелищных постановок. Спектакли будут представлены на сцене Белорусского академического музыкального театра.



Гости программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ - Борис Нодельман, главный дирижер Свердловского государственного академического театра музыкальной комедии , заслуженный деятель искусств России, Владимир Шевелёв, заместитель директора Белорусского государственного академического музыкального театра, Никита Туров, солист Свердловского государственного академического театра музыкальной комедии, Юлия Дякина, солистка государственного академического театра музыкальной комедии.