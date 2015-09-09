Прямой эфир

Гастроли Свердловского государственного академического театра музыкальной комедии начались в Минске

09 сентября 2015 07:27
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Гастроли Свердловского государственного академического театра музыкальной комедии пройдут в Минске с 5 по 30 сентября. Российский театр привез в Минск десять наиболее зрелищных постановок. Спектакли будут представлены на сцене Белорусского академического музыкального театра. 

Гости программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ - Борис Нодельман, главный дирижер Свердловского государственного академического театра музыкальной комедии , заслуженный деятель искусств России, Владимир Шевелёв, заместитель директора Белорусского государственного академического музыкального театра, Никита Туров, солист Свердловского государственного академического театра музыкальной комедии, Юлия Дякина, солистка государственного академического театра музыкальной комедии.

# Культура # Театр # Фотофакт # Юлия Дякина # Никита Туров # Борис Нодельман # Владимир Шевелёв

Другие новости рубрики

Все новости
Фестиваль этнокультуры «Камяница». Как сохраняют национальные идеи в Строчицах?
09 сентября 2015 06:48

Фестиваль этнокультуры «Камяница». Как сохраняют национальные идеи в Строчицах?

День белорусской письменности прошёл в Щучине Гродненской области. Репортаж с места события
08 сентября 2015 12:46

День белорусской письменности прошёл в Щучине Гродненской области. Репортаж с места события

Дирижёр Александр Анисимов и телеведущий Дмитрий Кохно рассказали о премьере спектакля «Икар на краю времени»
07 сентября 2015 07:43

Дирижёр Александр Анисимов и телеведущий Дмитрий Кохно рассказали о премьере спектакля «Икар на краю времени»