Фестиваль этнокультуры «Камяница». Как сохраняют национальные идеи в Строчицах?

Пока растет количество новых музыкальных направлений, под Минском ценители национальных традиций вновь возвращаются к истокам. Более трех тысяч человек приехали в Строчицы, чтобы послушать фолк-музыку на снопах. Мы решили выяснить, может самобытность быть по-настоящему популярной.

Танцы, костюмы, инструменты, мелодии, развлечения, а также ремесла - на этом фестивале - все по-белорусски. К истокам народных традиций возвращает и местный колорит древней деревни: величественный лес, церквей на холме, мельница, деревянные дома и трактир. Во время фестиваля это еще и площадка для традиционных народных развлечений. Здесь и из лука пострелять можно, и рыцарем с мячом себя почувствовать.

Главным же в этнофэсте остается музыкальное наполнение: народные песни и мелодии в современной обработке, да еще и в исполнении знаменитых фолк-коллективов. Так ни с чем несравнимые звуки белорусского флейты, волынки или лютне возвращают нас в эпоху Средневековья. Где каждая девушка может почувствовать себя княжной, а мужчина ее верным защитником. И как тут не начать

Музыка здесь не умолкает ни на минуту. Пока артисты на одной сцене меняются. С другой - звучат народные мотивы, собранные из всех регионов Беларуси. Уж так повелось, что под нашу музыку можно было не только весело танцевать, но и работа с песней шла быстрее. Поэтому здесь звучат и жатвенные, и купальские, и свадебные мотивы.

Музицируют здесь практически все. Зрители сами создают места в естественном амфитеатре. В такой атмосфере у молодых художников рождаются настоящие живописные шедевры.

Яркие краски фестивалю придает и разнообразие национальных костюмов. Девочки в соломенных венках, вышитых юбках, женщины в намитки и кабациках и парни в праздничных рубашках. О том, что фольклор яркое отражение самобытности, здесь знают даже дети.

То, что среди молодежи много любителей фолка - еще раз подтвердил Вячеслав. Парню куда больше нравятся этно мотивы. Историк по образованию, к белорусским традициям он относится с большим уважением.

Главная особенность такого фестиваля в том, что он собирает музее, а не стадионы. Тем самым самобытность, буквально, витает в воздухе.