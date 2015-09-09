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«Анимаёвка» открывается в Могилёве 9 сентября

09 сентября 2015 08:02
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Новости Беларуси. Погода – не помеха для громкого и доброго события в Могилёве. 9 сентября здесь откроется Международный фестиваль анимационных картин.

В «Анимаёвке» впервые примут участие мультипликаторы Австралии, Греции, Израиля, Мексики, Румынии, Южной Кореи и Японии. Всего заявки поступили из 40 стран мира, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Помимо конкурсных показов, на фестивале пройдут творческие встречи с известными режиссерами, тематические выставки и театрализованные представления.

Главными героями, конечно же, будут дети. По традиции они примут участие в конкурсах «Я не волшебник, я только учусь» и «Мой любимый мультфильм». 

# Культура # Мультфильмы # Фестивали и карнавалы

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