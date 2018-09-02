Прямой эфир

2 верасня – Дзень беларускага пісьменства. Рэпартаж пра свята мовы і нацыянальнай культуры з Іванава

02 сентября 2018 12:35
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Навіны Беларусі. 2 верасня наша краіна адзначае Дзень беларускага пісьменства, паведамілі ў праграме Навіны «24 гадзіны» на СТБ. У Іванаве працуе наша здымачная группа.

2 верасня – Дзень беларускага пісьменства. Рэпартаж пра свята мовы і нацыянальнай культуры з Іванава-1

На сувязь са студыяй выходзіць Яна Шыпко.

2 верасня – Дзень беларускага пісьменства. Рэпартаж пра свята мовы і нацыянальнай культуры з Іванава-4

2 верасня – Дзень беларускага пісьменства. Рэпартаж пра свята мовы і нацыянальнай культуры з Іванава-6

Яна Шыпко, «Сталічнае тэлебачанне»:
На сцэне вырашаецца галоўная інтрыга свята. Ідзе ўзнагароджванне лаўрэатаў нацыянальнай літаратурнай прэміі. Пераможцаў выбіралі з 50 прэтэндэнтаў, якія выдавалі свае творы ў мінулым годзе.

Так, пераможца ў намінацыі «Лепшы зборнік паэзіі» – Казімір Камейша, «Лепшы дэбют» – Юлія Алейчанка, «Твор-проза» – Васіль Шырко.

На свяце ўзгадалі і літаратурна-тэатральную спадчыну: «Пінскую шляхту», «Паўлінку», а таксама мастацкую музычную спадчыну мясцовага Напалеона Арды.

Падрабязнасці – ў відэаматэрыяле.

Аляксандр Лукашэнка павіншаваў з Днём беларускага пісьменства: «Гэта свята – знакавая падзея ў культурным жыцці краіны»

# Конкурс «Жывая класіка» # Культура # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
XXV юбілейны Дзень беларускага пісьменства прымае Іванава
02 сентября 2018 11:40

XXV юбілейны Дзень беларускага пісьменства прымае Іванава

Чем гордится белорусский литературный мир? Большой репортаж СТВ с Дня письменности в Иваново
01 сентября 2018 18:27

Чем гордится белорусский литературный мир? Большой репортаж СТВ с Дня письменности в Иваново

С хинкали, хачапури и музыкой гор. Как в Минске проходит грузинский фестиваль «Тбилисоба»
01 сентября 2018 16:54

С хинкали, хачапури и музыкой гор. Как в Минске проходит грузинский фестиваль «Тбилисоба»