2 верасня – Дзень беларускага пісьменства. Рэпартаж пра свята мовы і нацыянальнай культуры з Іванава

Навіны Беларусі. 2 верасня наша краіна адзначае Дзень беларускага пісьменства, паведамілі ў праграме Навіны «24 гадзіны» на СТБ. У Іванаве працуе наша здымачная группа.
Навіны Беларусі. 2 верасня наша краіна адзначае Дзень беларускага пісьменства, паведамілі ў праграме Навіны «24 гадзіны» на СТБ. У Іванаве працуе наша здымачная группа.
На сувязь са студыяй выходзіць Яна Шыпко.
Яна Шыпко, «Сталічнае тэлебачанне»:
На сцэне вырашаецца галоўная інтрыга свята. Ідзе ўзнагароджванне лаўрэатаў нацыянальнай літаратурнай прэміі. Пераможцаў выбіралі з 50 прэтэндэнтаў, якія выдавалі свае творы ў мінулым годзе.
Так, пераможца ў намінацыі «Лепшы зборнік паэзіі» – Казімір Камейша, «Лепшы дэбют» – Юлія Алейчанка, «Твор-проза» – Васіль Шырко.
На свяце ўзгадалі і літаратурна-тэатральную спадчыну: «Пінскую шляхту», «Паўлінку», а таксама мастацкую музычную спадчыну мясцовага Напалеона Арды.
Падрабязнасці – ў відэаматэрыяле.
Аляксандр Лукашэнка павіншаваў з Днём беларускага пісьменства: «Гэта свята – знакавая падзея ў культурным жыцці краіны»