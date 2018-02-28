XXV Минская международная книжная выставка-ярмарка. Какие мероприятия пройдут

28 февраля в Минске открывается ежегодный форум книголюбов – Минская международная книжная выставка-ярмарка.
28 февраля в Минске открывается ежегодный форум книголюбов – Минская международная книжная выставка-ярмарка.
Гости программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ – начальник управления издательской и полиграфической деятельности Министерства информации Республики Беларусь – Елена Павлова и директор издательства «Мастацкая літаратура» – Александр Бадак.
Какие страны будут участвовать? Какие мероприятия будут проходить?
Подробности – в видеоматериале.