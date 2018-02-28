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XXV Минская международная книжная выставка-ярмарка. Какие мероприятия пройдут

28 февраля 2018 09:50
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28 февраля в Минске открывается ежегодный форум книголюбов – Минская международная книжная выставка-ярмарка.

XXV Минская международная книжная выставка-ярмарка. Какие мероприятия пройдут-1

Гости программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ – начальник управления издательской и полиграфической деятельности Министерства информации Республики Беларусь – Елена Павлова и директор издательства «Мастацкая літаратура»  Александр Бадак.

XXV Минская международная книжная выставка-ярмарка. Какие мероприятия пройдут-4

XXV Минская международная книжная выставка-ярмарка. Какие мероприятия пройдут-6

Какие страны будут участвовать? Какие мероприятия будут проходить?

Подробности – в видеоматериале.

# Культура # Выставки в Минске # Фотофакт # Елена Павлова # Александр Бадак

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