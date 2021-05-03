«Если ты слишком много весишь, лишали премии». Факты о питании балерин, которые повергнут вас в шок

Ольга Коршун, ведущая: Это правда или миф, что балерины сидят на жесткой диете? Мы стоим перед вкусностями, вы себе можете их позволить?

Татьяна Уласень, солистка балетной труппы Национального академического Большого театра оперы и балета Беларуси:

Да, я ем все, но в очень маленьких количествах. Могу и булочку съесть, но это одна булочка и не каждый день. Только тогда, когда хочется.

Ольга Коршун:

Чем насыщен рацион? Что важно для балерины? Все-таки есть нужно.

Татьяна Уласень:

Конечно, мы затрачиваем очень много энергии, ее надо восполнять. Каждая балерина выбирает для себя, что ей подходит, потому что все индивидуальны. Организм у каждого требует свое. Мне, например, обязательно съесть мясо. Необязательно есть гарнир, но надо съесть мясо. Необязательно оно должно быть жареным и жирным. Мясо отварное, отварная курица. И салатик легкий какой-нибудь.