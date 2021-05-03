«Если ты слишком много весишь, лишали премии». Факты о питании балерин, которые повергнут вас в шок
Новости Беларуси. Гостья программы «В людях» Татьяна Уласень, солистка балетной труппы Национального академического Большого театра оперы и балета Беларуси, рассказала о питании балерин.
Ольга Коршун, ведущая:
Это правда или миф, что балерины сидят на жесткой диете? Мы стоим перед вкусностями, вы себе можете их позволить?
Татьяна Уласень, солистка балетной труппы Национального академического Большого театра оперы и балета Беларуси:
Да, я ем все, но в очень маленьких количествах. Могу и булочку съесть, но это одна булочка и не каждый день. Только тогда, когда хочется.
Ольга Коршун:
Чем насыщен рацион? Что важно для балерины? Все-таки есть нужно.
Татьяна Уласень:
Конечно, мы затрачиваем очень много энергии, ее надо восполнять. Каждая балерина выбирает для себя, что ей подходит, потому что все индивидуальны. Организм у каждого требует свое. Мне, например, обязательно съесть мясо. Необязательно есть гарнир, но надо съесть мясо. Необязательно оно должно быть жареным и жирным. Мясо отварное, отварная курица. И салатик легкий какой-нибудь.
Ольга Коршун:
Все наслышаны о том, что у вас есть какие-то жесткие весы, вас взвешивают и даже штрафуют за лишний вес. Это правда?
Татьяна Уласень:
Это правда. Есть весы, на которых нас взвешивают. Сейчас не штрафуют, раньше лишали процента от премии. Если слишком много весишь, то могли 50 % премии снять, если пара лишних килограммов, то 15 %. Был такой момент, сейчас такого нет. Просто говорят, что нужно похудеть. Но взвешивают и следят за весом.
Ольга Коршун:
Шок-контент, не то, что я ем, а то, что балерины тоже едят вкусняшки.
Татьяна Уласень:
У меня вечером спектакль, оно все там останется.
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