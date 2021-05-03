В 2020 году в банк данных было внесено 13 тысяч имён. Как в Логойске увековечивают память защитников Отечества и жертв войн?

Логойский край знаменит своими горнолыжными курортами и живописной природой. Сложно представить, но в годы Великой Отечественной войны эта территория была свидетелем ужасающих событий. Дмитрий Имховик, председатель совета общественного объединения «Память в сердцах»:

30 августа 1941 года на этом месте было расстреляно большое количество людей еврейской национальности, которые проживали в Логойске. В городском поселке накануне войны проживало 3 600 человек и из них 32 % евреев.

Уже было подготовлено место. Здесь карьер большой, начали уничтожать людей. За один день было уничтожено 1 200 человек.

О страшной трагедии здесь напоминает установленный еще в семидесятые обелиск. В планах – собрать средства и возвести полноценный мемориальный комплекс.

Дмитрий Имховик:

Цель этого объединения – инициировать создание здесь достойного мемориального комплекса, который бы показал для всех, что был геноцид белорусского народа, и что здесь рядом с дорогой, туристической трассой М3, нужно создать комплекс, который показал бы весь ужас всего того, что происходило во время войны с нашим народом.

Каждый год военные совместно с общественными поисковыми объединениями отрабатывают новые места. Благодаря их деятельности появляется возможность установить личности погибших с помощью экспертизы и увековечить память жертв войны. Только в 2021 году поисковики в Беларуси нашли и перезахоронили останки 878 погибших в годы Великой Отечественной.

Дмитрий Имховик:

В настоящее время здесь поисковым батальоном Министерства обороны проходят раскопки. Основная цель раскопок – это установить точное количество людей и показать, как зверски они уничтожались.

В ходе раскопок удается обнаружить боевые снаряды и останки. Все сведения заносятся в банк данных. Всего в прошлом году в него было внесено 13 тысяч имен. С помощью интернета можно отыскать имя погибшего и получить сведения о месте захоронения.

Дмитрий Имховик:

Все то, что делается сейчас, очень важно для того, чтобы достоверно передать историю молодежи и на основании этого воспитать патриотизм и чувство ответственности за то, что необходимо поддерживать мир на земле.