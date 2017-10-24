Гармаш: «Читаю, когда есть свободный вечер, перед сном – это любимое время»

Сергей Гармаш, народный артист Российской Федерации, в программе «Простые вопросы» с Егором Хрусталёвым.

Вы рассказывали, что очень много читаете. Причём, Вы стали перечислять таких авторов, которые самой широкой аудитории не очень известны. В какое время суток Вы читаете? Сейчас очень сложно найти время.

Сергей Гармаш, народный артист Российской Федерации:

Вчера я прочитал киносценарий, киноповесть Александра Покровского – она не такая длинная, я её прочёл в самолёте. Читаю, когда есть свободный вечер, люблю читать вечером, перед сном – это любимое время. А потом, знаете, если уж говорить о чтении, во-первых, это – одна из составляющих домашней работы артиста, которая не должна его покидать с момента учёбы.

Потому что фантазировать (что есть обязательная принадлежность нашей внутренней работы) невозможно из воздуха.

Нельзя. Фантазировать можно из того, что в тебе оседает от литературы, от кино и от театра. И от окружающей тебя жизни.