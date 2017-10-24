Прямой эфир

Сергей Гармаш рассказал о роли Александра III в фильме «Матильда»

24 октября 2017 19:30
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Сергей Гармаш, народный артист Российской Федерации, в программе «Простые вопросы» с Егором Хрусталёвым.

Видел анонс фильма «Матильда» и там Вы в мундире императора Александра III. Как вы считаете, это – уникальный человек? С точки зрения того, что он совершенно по-другому, в отличие от других императоров, относился к семейным ценностям. Во всяком случае, у Вашего героя есть даже фраза: «Я – единственный за 100 лет император, который никогда не жил с балеринами». Но в исторических справках о нём написаны очень лестные слова, в отношении его семьи.

Сергей Гармаш, народный артист Российской Федерации:
Я бы не стал говорить, что человек, для которого семья – его жена, дети, близкие родственники – стоит во главе, почему это должно быть уникально? Это – нормально.

Это – хорошо.

Я не до такой степени исторически компетентен, чтобы рассказать Вам прямо много об Александре III, но, единственное могу сказать, что знал это ещё до съёмок картины – что, в общем-то, большинство историков склоняется к тому, что… Из династии, во всяком случае, Романовых вычисляет таких троих настоящих, пользуясь сегодняшним словом, менеджеров, которые сделали достаточно много для России. Это – Пётр I, Екатерина II и Александр III.  

«Если существует формула любви, Бог нам скажет её за 10 минут до конца света»: интервью Сергея Гармаша о «Матильде», Достоевском и актёрстве

# Культура # Российские актеры # Сергей Гармаш

Другие новости рубрики

Все новости
BFW-2017. Рассказываем, что покажут белорусские дизайнеры
24 октября 2017 18:19

BFW-2017. Рассказываем, что покажут белорусские дизайнеры

Феномен многогранной личности: белорусский писатель Николай Чергинец отметил своё 80-летие
24 октября 2017 10:49

Феномен многогранной личности: белорусский писатель Николай Чергинец отметил своё 80-летие

Руководитель любительского объединения декоративно-прикладного творчества «Пятровiцкiя ткачы» Валентина Гайшун о белорусской традиции ткачества
24 октября 2017 09:39

Руководитель любительского объединения декоративно-прикладного творчества «Пятровiцкiя ткачы» Валентина Гайшун о белорусской традиции ткачества