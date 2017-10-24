Сергей Гармаш: «Достоевского нужно читать ночью. Когда всё вокруг тебя спит»

Сергей Гармаш, народный артист Российской Федерации, в программе «Простые вопросы» с Егором Хрусталёвым.

Сергей Гармаш, народный артист Российской Федерации:

Есть такие авторы, которые требуют… Ну, это уже мои, личные пристрастия. Например, Достоевского нужно читать ночью.

Когда всё вокруг тебя спит.

Реальная история из жизни моего товарища. Он решил перечитать «Преступление и наказание». Неделю-другую отрывками читает, к нему потом подходит жена и говорит: «Прекрати, ты просто сам себя загоняешь, ты стал чёрный за это время». Насколько Вы считаете, что Достоевский, мягко говоря – это очень тяжёлая работа?

Сергей Гармаш:

Нет уж, я так не считаю. Вы знаете, у меня была удивительная преподаватель по русской литературе в Школе-студии МХАТ, которая на первой лекции сказала нам: «Для того, чтобы понять и прочесть Достоевского всё, что вы хотите, нужно влюбиться в Достоевского». Влюбиться легче всего с его самого последнего романа, который является абсолютным детективом – это «Братья Карамазовы». Поэтому и Ваш случай для меня непоказательный. Это – немножко какая-то такая мистификация, и какое-то заблуждение.