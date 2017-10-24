Сергей Гармаш: «Эта профессия ломала невероятно одарённых, талантливых людей из-за того, что это – рулетка»

Сергей Гармаш, народный артист Российской Федерации, в программе «Простые вопросы» с Егором Хрусталёвым.

Как бы Вы охарактеризовали, что является успешной актёрской судьбой? Что является её главными проявлениями?

Сергей Гармаш, народный артист Российской Федерации:

Рулетка. Абсолютная рулетка. Понимаете, все привилегии, которые у меня есть, и те моменты, когда меня как-то отметили и как-то заметили – это не есть, по большому счёту, момент какой-то такой эксклюзивности. В первую очередь, здесь нужно сказать о каком-то таком везении, провидении, которое тебе помогает. И поэтому, встречаясь со зрителями, или вот, отвечая Вам, я никогда не забываю о том сказать, что я благодарю весь свой зрительский электорат и благодарю Господа Бога, что мне повезло, и кто-то помогает мне этим везением. Для того, чтобы эти слова несколько подтвердить, я Вам скажу просто. Смотрите, если Вы – физик, и Вы приходите куда-то и говорите, разворачиваете лист: «Посмотрите, вот это – я». Там – цифры, понимаете?

И отрицать, что Вы, в этом смысле, гениальны, что Вы – второй Эйнштейн, невозможно.

Потому что там цифры и формулы, а что касается нас, то вот я выхожу и говорю: «Опца, вот это – я». И один говорит: «Да, здорово». А трое говорят: «Нет, не здорово. И Ваша судьба решена». Вот так. Поэтому это – очень непростая профессия, в которой вот эта рулетка вертится во много раз быстрее, и в которой очень много зависит от рулетки. Потому что, работая в кино и театре много лет, я знаю массу примеров, как эта профессия ломала невероятно одарённых, талантливых и доказательных, в этом смысле, людей. из-за того, что это – рулетка.