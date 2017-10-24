Сергей Гармаш: «Если бы она ушла к нему, не было бы этой истории – «Любовник». Это была бы другая история»

Сергей Гармаш, народный артист Российской Федерации, в программе «Простые вопросы» с Егором Хрусталёвым.

О фильме «Любовник». Я в Вашем интервью читал, что вы, готовясь к каждой сцене, целыми вечерами втроём – вместе с режиссёром, с Олегом Ивановичем – проговаривали истории, примеряя их на себя. Самым тяжёлым для человека, которого Вы играли, было то, что он никогда не сможет быть рядом со своей любимой?

Сергей Гармаш, народный артист Российской Федерации:

Вы знаете, это слишком было бы, так скажем, мало сказано про это. Там всё было тяжело. Я, в каком-то смысле, даже понимал своего соперника. И об этом мы говорили здесь недалеко.

Прямо на этой улице, на которой находится гостиница, в те времена, когда снимался «Любовник», находилось кафе «Трио».

И именно в этом кафе мы любили ужинать и там происходили эти репетиции, поэтому мы очень много проговаривали про это. И не только это было тяжёлым. Вообще, быть одиноким человеком – это нелегко. Конечно, это было тяжело. Как пронести такую длинную-длинную-длинную любовь, не имея какой-то явной перспективы на счастливую жизнь, о которой, безусловно, он мечтал?