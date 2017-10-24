Сергей Гармаш, народный артист Российской Федерации, в программе «Простые вопросы» с Егором Хрусталёвым.
О фильме «Любовник». Я в Вашем интервью читал, что вы, готовясь к каждой сцене, целыми вечерами втроём – вместе с режиссёром, с Олегом Ивановичем – проговаривали истории, примеряя их на себя. Самым тяжёлым для человека, которого Вы играли, было то, что он никогда не сможет быть рядом со своей любимой?
Сергей Гармаш, народный артист Российской Федерации:
Вы знаете, это слишком было бы, так скажем, мало сказано про это. Там всё было тяжело. Я, в каком-то смысле, даже понимал своего соперника. И об этом мы говорили здесь недалеко.
Прямо на этой улице, на которой находится гостиница, в те времена, когда снимался «Любовник», находилось кафе «Трио».
И именно в этом кафе мы любили ужинать и там происходили эти репетиции, поэтому мы очень много проговаривали про это. И не только это было тяжёлым. Вообще, быть одиноким человеком – это нелегко. Конечно, это было тяжело. Как пронести такую длинную-длинную-длинную любовь, не имея какой-то явной перспективы на счастливую жизнь, о которой, безусловно, он мечтал?
А вы проговаривали ситуацию, что вот, если бы она ушла к нему, всё бы разрушилось?
Сергей Гармаш:
Если бы она ушла к нему, не было бы этой истории – «Любовник». это была бы другая история.
Вы рассказывали, что как-то 22-летняя девушка в кинозале сказала: «Это – очень сильная женщина».
Сергей Гармаш:
Да. Это просто другое. Когда шло обсуждение картины, и кто-то начал говорить: «Вообще, на ваш взгляд, о чём эта картина?», – я не помню, как мы отвечали точно. Но мы, наверное, говорили про то, что, в основном, все истории в литературе, в кинематографе, в театре – они на 70% состоят из вот этих вот «треугольников». «Ричард III» или любой из «Дон Жуанов» написанный – они стоят все из «треугольников». «Красное и чёрное» – «треугольник» там. Либо две женщины и один мужчина, либо два мужчины и одна женщина.
Но эти «треугольники» здесь.
И вот вдруг поднялась молодая девушка и сказала: «А для меня это – картина об очень сильной женщине». И это было интересно, потому что женщины нет в фильме, мелькают только её волосы, её рука, но, если фильм увёл её размышление в эту сторону, какова же была жизнь этой женщины? И она её не осудила, а сказала, что это – очень сильная женщина. Значит, мы не зря снимали эту картину.
«Если существует формула любви, Бог нам скажет её за 10 минут до конца света»: интервью Сергея Гармаша о «Матильде», Достоевском и актёрстве