«Ещё раз дотронуться до великой истории». Маркевич рассказал, почему музеи 8 и 9 мая будут работать бесплатно

Это своеобразный подарок ради торжества справедливого отношения к исторической памяти. В системе Министерства культуры действует полторы сотни музеев самого различного профиля. В каждом из них есть хотя бы строчка, посвященная Великой Отечественной войне.

Анатолий Маркевич, министр культуры Беларуси:

Мы решили: 8 мая, 9 мая открываются музеи на бесплатной основе для всех жителей, туристов. Для всех, кто желает прийти и посмотреть, кто желает еще раз дотронуться до великой истории, увидеть настоящий подвиг белорусского народа в той страшной войне. И вы знаете, я уверен, что тем самым мы в очередной раз людям расскажем правду. Правду о военном прошлом и той великой роли белорусского народа, советского солдата в нашей победе и восстановлении нашей Беларуси.