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«Ещё раз дотронуться до великой истории». Маркевич рассказал, почему музеи 8 и 9 мая будут работать бесплатно

07 мая 2022 11:47
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Новости Беларуси. В Беларуси все государственные музеи 8-9 мая будут работать бесплатно, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Ещё раз дотронуться до великой истории». Маркевич рассказал, почему музеи 8 и 9 мая будут работать бесплатно-1

Это своеобразный подарок ради торжества справедливого отношения к исторической памяти. В системе Министерства культуры действует полторы сотни музеев самого различного профиля. В каждом из них есть хотя бы строчка, посвященная Великой Отечественной войне.

«Ещё раз дотронуться до великой истории». Маркевич рассказал, почему музеи 8 и 9 мая будут работать бесплатно-4

Анатолий Маркевич, министр культуры Беларуси:
Мы решили: 8 мая, 9 мая открываются музеи на бесплатной основе для всех жителей, туристов. Для всех, кто желает прийти и посмотреть, кто желает еще раз дотронуться до великой истории, увидеть настоящий подвиг белорусского народа в той страшной войне. И вы знаете, я уверен, что тем самым мы в очередной раз людям расскажем правду. Правду о военном прошлом и той великой роли белорусского народа, советского солдата в нашей победе и восстановлении нашей Беларуси.

8 и 9 мая бесплатно будут работать государственные музеи Беларуси. Подробнее.

# Музеи # Культура # Анатолий Маркевич # Фотофакт

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