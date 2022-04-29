«Убедила педагога меня показать». Как Оксана Волкова стала солисткой Большого театра в 21 год?

Новости Беларуси. Знаменитую фразу из романа Достоевского «Красота спасет мир» можно смело отнести к нашей сегодняшней героине. Обладательница восхитительного меццо-сопрано Оксана Волкова продолжает радовать поклонников своим великолепным голосом, выступая на лучших оперных сценах мира. Об этом рассказали в программе «Минск и минчане» на СТВ.

Вера Позняк, корреспондент:

Оксана, ваша мама – учитель математики, отец – военный. Как так получилось, что вы решили связать свою жизнь со сценой, ведь они всегда советовали вам получить надежную профессию?

Оксана Волкова, заслуженная артистка Республики Беларусь:

Да, как-то я сломала все планы своих родителей на свое будущее. Но, наверное, начиная где-то с ясельной группы детского сада, я все время пела. Меня очень легко было застать с каким-нибудь кубиком, обернутым простыней, с микрофоном по табуреткам скакала. Я не знаю, откуда это. Все-таки какой-то дар, может быть это называется. Талант – это громкое слово, но, наверное, какие-то способности были. И потом, публика у меня была с детского сада. Потому что воспитатели не знали, чем занять детей. У нас тогда не было кроватей, были раскладушки. Каждый день надо было выставлять эти раскладушки, а дети разбегаются все, а я там устраивала концерт, и все сидели слушали. Воспитатели были очень довольны. Как-то убедили моих родителей, что надо девочку отдать в музыку, попробовать. Я им до сих пор очень благодарна. Потому что, я думаю, что не отдали бы.

Вера Позняк:

Уникальный случай, в 21 год вы стали солисткой Большого театра Беларуси. С какими трудностями вам пришлось столкнуться?

Оксана Волкова:

Учу, что математика в жизни всегда пригодится, потому что это и логика, и просчет каких-то ситуаций, которые могут быть. И я как-то мониторила, я знала, что тяжело попасть в театр, очень тяжело. И мой педагог постоянно водила своих девочек, и никого не брали. Очень долгое время не брали, а тут я смотрю, что ситуация сложилась для меня очень хорошо, потому что одна певица у нас осталась на ПМЖ во Франции, вторая певица ждала ребенка. Я думаю, вот тот самый момент. И я убедила педагога меня показать, хотя она считала, что я еще не готова, что мне рано. Но я там, как та Фрося Бурлакова, на прослушивании все показала, чуть ли не сплясала: и спела что-то очень сложное, и что-то очень высокое, и запредельно низкое. И так старалась, что Александру Михайловичу Анисимову я страшно понравилась, и он сказал: вот это наша девочка, что-то в ней такое есть. Ну и плюс ситуация так располагала, что в нужное время в нужном месте я оказалась ко двору.

Вера Позняк:

Всегда хотела спросить, как оперным певцам удается учить такие огромные партии, да еще и на разных языках. Может быть, есть какие-то тренировки для памяти? Поделитесь.

Оксана Волкова:

Когда ты читаешь ноты, у меня есть своеобразная система. Я вижу, я прочитываю звуковысотность, особенно в сложных партиях, таких как «Реквием» Верди, «Реквием» Моцарта, когда много голосов. Я вижу ноты, я вижу, какая звуковысотность, и прочитываю это в голове. Вера Позняк:

Я знаю, с успехом прошли ваши гастроли в Дрездене. Расскажите об этом.

Оксана Волкова:

Да. Это, конечно, было незабываемое время. У меня получилось спеть партию Амнерис в таком потрясающем театре. Великая певица болгарская Красимира Стоянова, которая на протяжении уже очень многих лет делает блестящую карьеру. Я, если честно, очень волновалась. Потому что когда состав исполнителей феноменально высок, ты должен как-то соответствовать. Несмотря на то что меня пригласили после прослушивания, наверное, я какую-то ступеньку выиграла. Все равно у меня было волнение, что вдруг я где-то не дотяну. Маэстро замечательный Кристиан Тилеман – очень известный музыкант в мире. Я очень волновалась при встрече с ним, потому что пела Амнерис фактически только в Большом театре Беларуси. Конечно, у нас своя трактовка, каждый постановщик что-то просит свое. Я поняла на первой же оркестровой, что это полностью противоречит тому, что хочет Тилеман. И я понимаю, что у нас не было ни одной встречи, вообще ни урока, ни музыкальной репетиции – я вообще не понимаю, что он хочет. И он такой: зачем, почему вы молчите, почему вы тут поете, здесь пиано, здесь форте, здесь пауза. Я понимаю, что можно один и тот же текст спеть совершенно по-разному. Я разнервничалась, думаю: боже мой, что же он хочет? Я не могу понять, потому что это все на оркестре в реальном времени, но тем не менее я все-таки как-то поняла его систему и с каждым спектаклем все набирала и набирала. Он мне об этом говорил. Говорит: ты все лучше и лучше поешь, мне все больше и больше нравится.

Вера Позняк:

Есть ли какие-то музыкальные вершины, которые вам еще не покорились?

Оксана Волкова:

Это так сложно – оставаться в форме, оставаться актуальным, интересным для публики, для людей, от которых зависит твоя карьера. Потому что сейчас наша профессия очень популярна. И огромное количество людей учится, очень много талантливых молодых ребят, которые тоже составляют какую-то конкуренцию и заставляют тебя немножечко нервничать и при этом держать какое-то качество.

Вера Позняк:

Вы мама двоих детей. Как удается совмещать карьеру и семейную жизнь с учетом вашего плотного гастрольного графика? Оксана Волкова:

У нас хорошая команда семейная. Меня все поддерживают: и бабушки, и супруг, и дети у меня уже в сознательном возрасте, понимают, что это очень важно – реализоваться, состояться – и берут пример. Как-то мы так балансируем, я считаю, что довольно-таки неплохо.

Вера Позняк:

Что белорусский зритель в ближайшее время сможет услышать в вашем исполнении? Оксана Волкова:

26 апреля прошел спектакль, который я поставила, – «Самсон и Далила». Я буду исполнять партию Далилы второй раз всего. Потому что у меня всего четыре замечательных исполнительницы этой партии. Девочки пели и премьеру, и следующий спектакль, поэтому не так часто сейчас у нас есть возможность петь. В мае у меня «Риголетто». Потом опять гастрольный график. Я надеюсь, что никакие наши внешние обстоятельства не изменят моих планов.

И правду говорят, люди – душа города. И сколько ни смотри на любимую столицу, каждый ее видит по-своему.