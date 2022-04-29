Белорусская дочь Востока. Как певица Гюнешь стала артисткой Молодёжного театра эстрады

Новости Беларуси. За годы своего существования Молодежный театр эстрады успел полюбиться многим минчанам и превратился в одно из самых популярных мест у жителей столицы. Кузница талантов – сегодня в труппе театра известные артисты нашей страны. И каждый сезон – это всегда яркие представления и громкие премьеры. Именно здесь начался профессиональный творческий путь известной белорусской певицы Гюнешь. Об этом рассказали в программе «Минск и минчане» на СТВ.

Гюнешь, певица:

С чего началось мое творчество еще в далеком 2000 году? Я еще была совсем молоденькой. Приехала из города Барановичи на прослушивание в Молодежный театр эстрады. И как сейчас помню, это был сентябрь, когда из всех регионов нашей страны проходил отборочный тур, где молодых исполнителей набирали в Молодежный театр эстрады. Я приехала с родителями из Барановичей, и меня взяли.

Гюнешь:

Здесь наша касса, можно приобрести билеты на наши спектакли. А здесь – афиши. У нас в этом месяце много премьер.

Вера Позняк, корреспондент:

Гюнешь, твой отец был против того, чтобы ты стала певицей. Почему и как удалось его переубедить?

Гюнешь:

Мои родители уже очень давно переехали в маленький городок Барановичи. Там остались, где я родилась и выросла. И, конечно же, несмотря на то, что я родилась и выросла в Беларуси, среди белорусов, мой отец все-таки воспитывал меня очень строго. Он даже предположить не мог, что его дочка хочет стать артисткой. Мой отец всегда мечтал, чтобы я была переводчиком. И мы пригласили его на концерт – это был городской Дом культуры в городе Барановичи. Полный зал людей, как-то мама уговорила отца, привела его, я помню, он пришел с цветами, сидел на первом ряду. Я спела и очень понравилась зрителю. Как сейчас помню, поднялся на сцену, обнял меня. И мне такой на ушко: «Это было так здорово!» И вот тогда он в меня поверил и помогал с тех пор. Сказал: ладно, так уж и быть, но только смотри, я тебя воспитывал очень хорошо, я в тебя верю, что у тебя все получится.

Первым педагогом певицы стал музыкант и композитор Федор Жиляк, который помог развить вокальные данные. За плечами артистки победы на многочисленных международных фестивалях и конкурсах, каждая из них вселяла уверенность и желание совершенствоваться. А в 2000 году Гюнешь пригласили на работу в Государственный молодежный театр эстрады, который и по сей день исполнительница считает вторым домом.

Гюнешь:

Заслуженный артист Республики Беларусь, художественный руководитель в то время Молодежного театра эстрады Олег Тиунов выбирал солисток. Приподними, ножки покажи, там приподними, так, красиво-красиво. Я говорю: «Мама, он просит ножки показать». А я такая скромная. Мама говорит: «Подожди, может, он скажет и «спой». Мама как-то верила до конца, что все-таки получится. Я помню, вышла на эту сцену, стою и он такой: «Такая маленькая». Я говорю: «Да, но зато удаленькая». Он: «Ну тогда спойте так, чтобы вы меня удивили. Почему я должен вас взять солисткой в Молодежный театр эстрады?» Я, помню, исполнила несколько песен на белорусском языке, потом попросил: «Можешь меня удивить?» Я говорю: «Могу». И я спела национальную песню на азербайджанском языке, все эти напевы очень сложные. И он такой: «Берем, убедила». Благодаря этому человеку я попала в Молодежный театр эстрады, переехала в Минск и по сей день работаю.

«Белорусская дочь Востока» – так давно называют Гюнешь. Это уже стало своеобразным брендом. Голос талантливой вокалистки ни с чьим другим не спутать, его легко узнать по запоминающемуся тембру, невероятной мелизматике и широкому диапазону.

Гюнешь:

Я действительно очень люблю Беларусь, очень люблю Азербайджан. Во мне как-то две культуры. Они совершенно разные. Для меня они родные.

Несмотря на то, что Гюнешь родилась и выросла в городе Барановичи, ее этническая родина – Азербайджан. Певица с гордостью говорит о своих корнях. Она всегда долгожданная гостья на всех мероприятиях посольства Азербайджана в Республике Беларусь.

Гюнешь:

Наверное, в Минске одно из самых моих любимых мест – это посольство Республики Азербайджан в Беларуси. Потому что, когда я туда прихожу, я всегда званный гость, всегда желанный гость. Это частичка моей этнической родины. Поэтому спасибо большое, для меня это родное местечко.

Ульви Вагиф оглу Бахшалиев, Чрезвычайный и Полномочный Посол Азербайджана в Беларуси:

Беларусь и Азербайджан связывают наши братские, дружеские, а самое главное, стратегические отношения. Между нашими странами нет такой отрасли, где бы мы не сотрудничали и не был бы налажен контакт. Я как посол в Минске, посол Беларуси в Азербайджане – мы стараемся выполнять все поставленные задачи нашего Президента. И соответствовать тому темпу, который нам задают.

В июне 14-го года артистка вышла замуж за турецкого футболиста. Торжество прошло в Стамбуле. Спустя год у пары родился сын. Такой лавстори позавидуют даже именитые режиссеры.

Вера Позняк:

Ты познакомилась со своим будущим мужем на Кипре, где он работал футбольным тренером. Я знаю, что у вас очень интересная история любви, отношений. Можешь поделиться?

Гюнешь:

Я участвовала в конкурсе в Стамбуле Istanbul Songs, это был 10-й год. И он меня увидел по турецкому телевидению. Я ему настолько понравилась, он не мог поверить, что артистка из Беларуси так прекрасно может петь на турецком. Начал писать на разных языках. Я, конечно же, мало кому отвечала, но я не знаю, что в эту секунду со мной произошло, я ему ответила. Мы с подружкой поехали отдыхать и с ним там увиделись. И у нас как-то все получилось. Как-то вылилось в отношения более серьезные, потом я пригласила его в город Барановичи к своим родителям, познакомится. Он потом меня пригласил в Стамбул со своими познакомится. И пришло время сделать предложение, но не просто так. Он сразу сказал: «Так, жить будем на Кипре». Я ему сказала: «Я тебе говорю «да», но на Кипре жить – я тебе говорю «нет». Ты приезжай сюда, открой для себя Беларусь, тебе понравится». А он сказал: «Ты знаешь, а моя карьера?» Ну что ж, пришлось ему собирать чемоданы, и он приехал сюда. Ни о чем он не жалеет, прошло уже восемь лет, почти девять, он живет в Минске со мной. У нас семья, нашему ребенку шесть лет. Мой супруг нашел себя здесь, примерно около двух лет ему было очень сложно. Во-первых, изучить русский язык очень сложно дается до сих пор. Наш сын вообще говорит на нескольких языках: в совершенстве – на русском, на турецком. Сейчас они изучают в садике белорусский язык, и четверым он хочет взять английский.

Вера Позняк:

Совсем скоро стартует твой новый концертный тур. Какие песни смогут услышать зрители?

Гюнешь:

Тур концертный называется «Береги мое сердце». И почему хэштег «дочьвостокаNEW»? Я бы хотела показать, что дочь востока, белорусская дочь Востока – так меня называют в Беларуси, и мне это очень нравится. Эта песня победила на «Песне года Беларуси» с большим отрывом в 11 тысяч голосов – это был 2006 год. Я обещаю, что будет много интересного, яркого. Конечно же, будет блок восточный, будет насыщенная программа. Обещаю спеть и старые свои хиты, и уже новые песни. Уже покажу, какая новая дочь Востока. Будет очень интересно.