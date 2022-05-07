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8 и 9 мая бесплатно будут работать государственные музеи Беларуси

07 мая 2022 09:22
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Новости Беларуси. В Беларуси все государственные музеи 8-9 мая будут работать бесплатно. В том числе музей истории Великой Отечественной войны. Марафон экскурсий запланирован в эти дни с 10:00 до 18:00, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

8 и 9 мая бесплатно будут работать государственные музеи Беларуси-1

Изучить без экскурсовода можно тематические выставки, такие как «Беларусь после освобождения», история первой из военных наград – ордена Отечественной войны и легендарного самолета Ил-2. Также в музее представлено и искусство родом из времен холокоста. В конференц-зале состоится бесплатный показ новой ленты Дмитрия Астрахана «Судьба диверсанта». Военная драма рассказывает о том, как один партизан уничтожил четыре эшелона немцев в Осиповичах.  

# Музеи # общество # Дмитрий Астрахан # Фотофакт

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