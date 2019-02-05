Энциклопедия «Янка Купала»: «Впервые составлено жизнеописание творчества по годам и месяцам – что делал, как жил поэт»

Гость программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ – директор издательства «Белорусская энциклопедия имени Петруся Бровки» – Владимир Андриевич.
Расскажите про трёхтомник Янки Купалы. Что он в себя включает?
«Нет в мире ни одной персональной энциклопедической книги о писателе»: в Беларуси издали трёхтомник «Янка Купала»
Владимир Андриевич, директор издательства «Белорусская энциклопедия имени Петруся Бровки»:
Конечно, для нас создание энциклопедии нашего белорусского поэта Янки Купалы – это была задача очень трудная и очень ответственная! Он помещает в себя более 3 тысяч статей, 1 000 иллюстраций.