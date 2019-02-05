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Энциклопедия «Янка Купала»: «Впервые составлено жизнеописание творчества по годам и месяцам – что делал, как жил поэт»

05 февраля 2019 09:32
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Гость программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ – директор издательства «Белорусская энциклопедия имени Петруся Бровки» – Владимир Андриевич.

Расскажите про трёхтомник Янки Купалы. Что он в себя включает?

«Нет в мире ни одной персональной энциклопедической книги о писателе»: в Беларуси издали трёхтомник «Янка Купала»

Владимир Андриевич, директор издательства «Белорусская энциклопедия имени Петруся Бровки»:
Конечно, для нас создание энциклопедии нашего белорусского поэта Янки Купалы это была задача очень трудная и очень ответственная! Он помещает в себя более 3 тысяч статей, 1 000 иллюстраций.

Энциклопедия «Янка Купала»: «Впервые составлено жизнеописание творчества по годам и месяцам – что делал, как жил поэт»-1

Он составлен в форме справочника. Мы можем открыть на букву «Т» – «Тутэйшыя». Что ещё можно найти в энциклопедии?

Владимир Андриевич:
Впервые составлено жизнеописание творчества Янки Купалы, там где-то 20 страниц по годам и месяцам. Написано, что делал, как жил поэт. Это очень интересно!

Энциклопедия «Янка Купала»: «Впервые составлено жизнеописание творчества по годам и месяцам – что делал, как жил поэт»-4

# Белорусская литература # Культура # Владимир Андриевич # Фотофакт # Книги

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