Энциклопедия «Янка Купала»: «Впервые составлено жизнеописание творчества по годам и месяцам – что делал, как жил поэт»

Владимир Андриевич, директор издательства «Белорусская энциклопедия имени Петруся Бровки»: Конечно, для нас создание энциклопедии нашего белорусского поэта Янки Купалы – это была задача очень трудная и очень ответственная! Он помещает в себя более 3 тысяч статей, 1 000 иллюстраций.

Расскажите про трёхтомник Янки Купалы. Что он в себя включает?

Он составлен в форме справочника. Мы можем открыть на букву «Т» – «Тутэйшыя». Что ещё можно найти в энциклопедии?

Владимир Андриевич:

Впервые составлено жизнеописание творчества Янки Купалы, там где-то 20 страниц по годам и месяцам. Написано, что делал, как жил поэт. Это очень интересно!