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«Нет в мире ни одной персональной энциклопедической книги о писателе»: в Беларуси издали трёхтомник «Янка Купала»

04 февраля 2019 11:38
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Как белорусские издательства готовятся к Международной книжной выставке-ярмарке, какие самые громкие презентации можно ожидать? На эти вопросы ответил директор издательства «Белорусская Энциклопедия имени Петруся Бровки» в программе «Большой город».

«Нет в мире ни одной персональной энциклопедической книги о писателе»: в Беларуси издали трёхтомник «Янка Купала»-1

Владимир Андриевич, директор издательства «Белорусская энциклопедия имени Петруся Бровки»:
Что касается выставки и минувшего года, то, конечно же, это итог большой работы нашего коллектива по созданию трёхтомной энциклопедии «Янка Купала». Хочу отметить, что это уникальное издание. И не потому что это мы сделали. Это уникальное издание и по структуре, и по наполнению. И целом, нет в мире ни одной персональной энциклопедической книги о писателе.

«Нет в мире ни одной персональной энциклопедической книги о писателе»: в Беларуси издали трёхтомник «Янка Купала»-4

# Книги # общество # Владимир Андриевич

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