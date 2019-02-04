«Нет в мире ни одной персональной энциклопедической книги о писателе»: в Беларуси издали трёхтомник «Янка Купала»

Как белорусские издательства готовятся к Международной книжной выставке-ярмарке, какие самые громкие презентации можно ожидать? На эти вопросы ответил директор издательства «Белорусская Энциклопедия имени Петруся Бровки» в программе «Большой город».
Как белорусские издательства готовятся к Международной книжной выставке-ярмарке, какие самые громкие презентации можно ожидать? На эти вопросы ответил директор издательства «Белорусская Энциклопедия имени Петруся Бровки» в программе «Большой город».
Владимир Андриевич, директор издательства «Белорусская энциклопедия имени Петруся Бровки»:
Что касается выставки и минувшего года, то, конечно же, это итог большой работы нашего коллектива по созданию трёхтомной энциклопедии «Янка Купала». Хочу отметить, что это уникальное издание. И не потому что это мы сделали. Это уникальное издание и по структуре, и по наполнению. И целом, нет в мире ни одной персональной энциклопедической книги о писателе.