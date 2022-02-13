«Балет для меня был тайной». Юрий Троян вспоминает свой творческий путь в Большом театре

Новости Беларуси. Слова благодарности от поклонников и труппы 13 февраля принимает главный балетмейстер Большого театра, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Юрия Трояна провожают на заслуженный отдых. Танцовщик, педагог, балетмейстер, хореограф. Его многогранный талант – настоящее явление балетного искусства. Самые яркие вехи творческого пути мастер вспомнил вместе с нашей съемочной группой.

Этому адажио Адама и Евы рукоплескал весь мир. Именно Юрий Троян первым гениально исполнил первого человека в уже легендарном «Сотворении мира» в Большом. Впрочем, дебютировал в Большом театре Юрий Антонович еще ребенком. Правда, как артист миманса.

Юрий Троян, балетмейстер, народный артист Беларуси:

В восемь лет вышел на сцену этого театра, мальчиком восьмилетним, но в оперном репертуаре привык выходить. Я так считал, что у меня даже какие-то способности есть. А пошел и поступил в хореографическое училище. Оперу-то я уже знал, а балет для меня был тайной.

А ведь блестящей творческой карьеры в целых 53 сезона могло не случиться. Балет Юрий Троян порывался бросить не раз. Оказалось, это искусство для сильных, когда любовь к нему выше сложностей.

Юрий Троян:

Тяжелые травмы получил, там всякие были моменты. Бросал, но в последний момент приходил, работал и продолжал. Если ты отдаешь жизнь свою какому-то делу, коллективу, то потом уже очень сложно расставаться.

Уже в 21 Юрий Троян в звании заслуженного артиста. Спартак в балете Хачатуряна, Зигфрид в «Лебедином», «Тиль Уленшпигель», Хозе в «Кармен-сюите».

С 1988-го Юрий Антонович передавал свой талант, как говорят в балете, «из ног в ноги». Как главный балетмейстер отвечал за уровень всей труппы. За эти годы сумел разглядеть многих будущих звезд балета.

Юрий Троян:

Человек опытный, человек, имеющий какие-то знания, навыки, он видит сразу – с полуслова, с полушага, с полудвижения, что вот за этим человеком стоит какой-то талант, о котором он даже сам не подозревает. Благодаря Трояну в репертуаре Большого появился национальный эпос. Он поставил на пуанты «Витовта» и «Анастасию». Среди успешных постановок мастера и «Тристан и Изольда», и балет-симфония «Крылья памяти». Красочная премьера этого сезона – «Конек-Горбунок». А начиналось все тоже со сказки.

Юрий Троян:

Моя карьера постановщика началась с фильма, с кинофильма «Приключения Буратино» и «Красной шапочки». Я там делал танцы. Совершенно не понимая, чем я там занимаюсь, но по молодости согласился. И закончилось на данный момент постановкой детского балета «Конек-Горбунок». Это такой завершенный круг. Сегодняшнюю репетицию труппа начала со слов благодарности. Впрочем, с делом жизни Юрий Троян не прощается.

Юрий Троян:

Я прощаюсь с балетной труппой, с вот этим кабинетом. Я готов, открыт для предложений, я могу преподавать, я могу ставить. Надеюсь, что все это будет в моей жизни. Есть какие-то планы уже, заделы.