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«Балет для меня был тайной». Юрий Троян вспоминает свой творческий путь в Большом театре

13 февраля 2022 15:21
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Новости Беларуси. Слова благодарности от поклонников и труппы 13 февраля принимает главный балетмейстер Большого театра, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Юрия Трояна провожают на заслуженный отдых. Танцовщик, педагог, балетмейстер, хореограф. Его многогранный талант – настоящее явление балетного искусства.  

Самые яркие вехи творческого пути мастер вспомнил вместе с нашей съемочной группой.  

«Балет для меня был тайной». Юрий Троян вспоминает свой творческий путь в Большом театре-1

Этому адажио Адама и Евы рукоплескал весь мир. Именно Юрий Троян первым гениально исполнил первого человека в уже легендарном «Сотворении мира» в Большом.  

Впрочем, дебютировал в Большом театре Юрий Антонович еще ребенком. Правда, как артист миманса.  

«Балет для меня был тайной». Юрий Троян вспоминает свой творческий путь в Большом театре-4

Юрий Троян, балетмейстер, народный артист Беларуси:  
В восемь лет вышел на сцену этого театра, мальчиком восьмилетним, но в оперном репертуаре привык выходить. Я так считал, что у меня даже какие-то способности есть. А пошел и поступил в хореографическое училище. Оперу-то я уже знал, а балет для меня был тайной.  

«Балет для меня был тайной». Юрий Троян вспоминает свой творческий путь в Большом театре-7

А ведь блестящей творческой карьеры в целых 53 сезона могло не случиться. Балет Юрий Троян порывался бросить не раз. Оказалось, это искусство для сильных, когда любовь к нему выше сложностей.  

«Балет для меня был тайной». Юрий Троян вспоминает свой творческий путь в Большом театре-10

Юрий Троян:  
Тяжелые травмы получил, там всякие были моменты. Бросал, но в последний момент приходил, работал и продолжал. Если ты отдаешь жизнь свою какому-то делу, коллективу, то потом уже очень сложно расставаться.  

«Балет для меня был тайной». Юрий Троян вспоминает свой творческий путь в Большом театре-13

Уже в 21 Юрий Троян в звании заслуженного артиста. Спартак в балете Хачатуряна, Зигфрид в «Лебедином», «Тиль Уленшпигель», Хозе в «Кармен-сюите».  

«Балет для меня был тайной». Юрий Троян вспоминает свой творческий путь в Большом театре-16

С 1988-го Юрий Антонович передавал свой талант, как говорят в балете, «из ног в ноги». Как главный балетмейстер отвечал за уровень всей труппы. За эти годы сумел разглядеть многих будущих звезд балета.  

«Балет для меня был тайной». Юрий Троян вспоминает свой творческий путь в Большом театре-19

Юрий Троян:  
Человек опытный, человек, имеющий какие-то знания, навыки, он видит сразу – с полуслова, с полушага, с полудвижения, что вот за этим человеком стоит какой-то талант, о котором он даже сам не подозревает.  

Благодаря Трояну в репертуаре Большого появился национальный эпос. Он поставил на пуанты «Витовта» и «Анастасию». Среди успешных постановок мастера и «Тристан и Изольда», и балет-симфония «Крылья памяти». Красочная премьера этого сезона – «Конек-Горбунок». А начиналось все тоже со сказки.  

«Балет для меня был тайной». Юрий Троян вспоминает свой творческий путь в Большом театре-22

Юрий Троян:  
Моя карьера постановщика началась с фильма, с кинофильма «Приключения Буратино» и «Красной шапочки». Я там делал танцы. Совершенно не понимая, чем я там занимаюсь, но по молодости согласился. И закончилось на данный момент постановкой детского балета «Конек-Горбунок». Это такой завершенный круг.  

Сегодняшнюю репетицию труппа начала со слов благодарности. Впрочем, с делом жизни Юрий Троян не прощается.  

«Балет для меня был тайной». Юрий Троян вспоминает свой творческий путь в Большом театре-25

Юрий Троян:  
Я прощаюсь с балетной труппой, с вот этим кабинетом. Я готов, открыт для предложений, я могу преподавать, я могу ставить. Надеюсь, что все это будет в моей жизни. Есть какие-то планы уже, заделы.  

«Балет для меня был тайной». Юрий Троян вспоминает свой творческий путь в Большом театре-28

Балет-легенда «Сотворение мира» как посвящение мастеру, первому и неповторимому Адаму белорусского балета – этим вечером на сцене Большого.  

# Большой театр оперы и балета в Минске # Культура # Юрий Троян # Фотофакт

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