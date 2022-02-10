Министр культуры: благодаря 42 тысячам работников в сфере культуры мы обязательно решим все вопросы

Новости Беларуси. Средняя обеспеченность культурных учреждений работниками – 96 %. Об этом на заседании итоговой коллегии Министерства культуры рассказал министр Анатолий Маркевич, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Средняя обеспеченность культурных учреждений работниками – 96 %. Об этом на заседании итоговой коллегии Министерства культуры рассказал министр Анатолий Маркевич, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Кадровая политика – одно из приоритетных направлений работы. В последние годы все чаще после отработки по распределению на первом рабочем месте остаются молодые специалисты. Постепенно омолаживается и руководящий состав.
Анатолий Маркевич, министр культуры Беларуси:
Мы сегодня сконцентрировали внимание на вопросах социально-экономического развития. Мы в новых условиях будем работать в текущем году в театральной деятельности, библиотечная система также будет иметь определенные механизмы по своему финансированию. Эксперимент проводится на базе трех наших областей. Поэтому задачи нам абсолютно понятны. Я уверен, что благодаря тем 42 тысячам работников в сфере культуры мы обязательно решим все возникающие вопросы. Мы знаем, как это делать, и умеем это делать.
10 февраля состоялось награждение победителей республиканских конкурсов и лучших работников в сфере культуры. Достижения творческой элиты страны были отмечены почетными грамотами Совета министров и Администрации Президента.
Василий Симанкович, руководитель кружка «Лозоплетение» Городокского дома ремесел:
Я сябе не лічу такім ужо выдатным майстрам, проста раблю сваю справу. Адраджаем традыцыйныя тэхналогіі, спіральнае пляценне ў тым ліку. Увогуле займаюсь лазой з дзецьмі, інвалідамі, з усімі жадаючымі людзьмі. Ёсць умовы, усё для таго, каб народ любіў свае традыцыі, любіў сваю спадчыну.
Как подчеркнул Анатолий Маркевич, искусство – тот самый культурный код нации. Он и в нотах «Славянского базара», и в кадрах «Лістапада». В Год исторической памяти – 140 лет со дня рождения Купалы и Коласа, больше века «Зорке Венере». С таким наследием у культурного потенциала страны может быть только самый благоприятный сценарий. В новом театральном сезоне только Купаловский театр порадует белорусского зрителя пятью премьерами. Первые из них запланированы на конец февраля.