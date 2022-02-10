Министр культуры: благодаря 42 тысячам работников в сфере культуры мы обязательно решим все вопросы

Новости Беларуси. Средняя обеспеченность культурных учреждений работниками – 96 %. Об этом на заседании итоговой коллегии Министерства культуры рассказал министр Анатолий Маркевич, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Кадровая политика – одно из приоритетных направлений работы. В последние годы все чаще после отработки по распределению на первом рабочем месте остаются молодые специалисты. Постепенно омолаживается и руководящий состав.

Анатолий Маркевич, министр культуры Беларуси:

Мы сегодня сконцентрировали внимание на вопросах социально-экономического развития. Мы в новых условиях будем работать в текущем году в театральной деятельности, библиотечная система также будет иметь определенные механизмы по своему финансированию. Эксперимент проводится на базе трех наших областей. Поэтому задачи нам абсолютно понятны. Я уверен, что благодаря тем 42 тысячам работников в сфере культуры мы обязательно решим все возникающие вопросы. Мы знаем, как это делать, и умеем это делать.

10 февраля состоялось награждение победителей республиканских конкурсов и лучших работников в сфере культуры. Достижения творческой элиты страны были отмечены почетными грамотами Совета министров и Администрации Президента.