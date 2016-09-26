Элегия, полька, прелюдия и скерцо: в Мядельском районе концертом отметили 110-летие Дмитрия Шостаковича

Новости Беларуси. В Мядельском районе, на родине предков Дмитрия Шостаковича, отметили 110-летие со дня рождения выдающегося композитора. О том, что род Шестаковичей берет свое начало с белорусской земли, стало известно лишь несколько лет назад. В деревне Шеметово, где жил прадед маэстро, местный костел на некоторое время превратился в концертный зал.

Музыка времени в этой маленький белорусской глубинке зазвучала спустя сотню лет. Сочинения великого и талантливого композитора – струнный квартет, элегию, польку, прелюдия и скерцо – собрались послушать десятки меломанов деревни Шеметово и близлежащей округи.

Михаил Козинец, народный артист Беларуси, художественный руководитель и главный дирижер Национального академического народного оркестра Республики Беларусь:

Музыка Шастаковіча гучала ва ўсіх кутках свету, ва ўсіх кантынентах, пакарыла лепшыя залы свету і ўпершыню прагучала на зямлі Шэметава, адкуль былі продкі Дзмітрыя Дзмітрыевіча Шастаковіча.

Великий маэстро с белорусскими корнями, гений классической музыки и автор выдающихся произведений. Пожалуй, титулов у Дмитрия Шостаковича не счесть. И все заслужено. Его первая симфония стала сенсацией мирового масштаба – сочинением 19-летнего композитора, подрабатывавшего тапером в кинотеатрах, дирижировали знаменитые личности.

Творческий вдохновитель концерта – не менее известный деятель, европейский оперный певец Аркадий Володось. Идею музыкальной встречи он вынашивал несколько лет. Проект поддержало и постоянное представительство Беларуси при Юнеско, а также французская ассоциация «Обмен: Франция – Беларусь».

Аркадий Володось, оперный певец, глава французской ассоциации «Обмен: Франция-Беларусь»:

Мне кажется, это хорошо для Беларуси, что самый крупный гений музыки XX века с белорусскими корнями.

К слову, место проведения концерта выбрано неслучайно. Прадед Дмитрия Шостаковича Петр Михайлович родом из маленькой деревни Шеметово, где в католическом храме впервые и зазвучали ноты знаменитых произведений маэстро, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.