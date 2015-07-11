Экспозиция реликвий, принадлежавших Адаму Мицкевичу, открылась в Новогрудке

Новости Беларуси. Коллекция Адама Мицкевича в Беларуси. 11 июля в Новогрудке открылась экспозиция реликвий, принадлежавших нашему земляку. Многие экспонаты впервые в доме Мицкевича, так как большую часть времени проводят в парижском музее. В Беларусь они приехали по инициативе посольства нашей страны во Франции и будут доступны посетителям до начала декабря.

Ее музыка пленила полмира. Среди поклонников величайшей пианистки XIX века – королевские особы. В культурной столице России на концертах Марии Шимановской постоянными слушателями были известные поэты и композиторы. Среди них – Александр Пушкин, Михаил Клеофас Огинский и Адам Мицкевич, которому Шимановская приходилась тещей. Родственные связи двухвековой давности стали сегодня причиной международного культурного события на Новогрудской земле.

Виктор Альшевский, художник:

Было желание, безусловно, увидеть все и сделать больше того, что ты можешь. Но, вы сами понимаете, мы всегда сможем сделать только то, что умеем.

Уникальная возможность привезти произведение искусства в Беларусь появилась благодаря копии, которую создал Виктор Альшевский. Оригинал портрета Марии Шимановской принадлежит кисти Валентия Ваньковича и Франции. Очередная культурная встреча стала отличным поводов восполнить пробелы в сфере искусства двух стран.

16 оригинальных гравюр XIX столетия прибыли в Беларусь из Парижа. На время выставки они пополнят коллекцию дома-музея Адама Мицкевича в Новогрудке.

Анна Чарноцка, сотрудник музея (Франция):

Мы очень горды, что смогли приехать в Новогрудок, туда, где родился. И эти работы самые важные. Когда вы смотрите это, вы понимаете, что он всегда жив. И для Франции, и для Польши, и для Беларуси, и для всех народов.

Подтверждением тому – и спектакли, которые написаны по произведениям Адама Мицкевица. Спустя два столетия они не сходят с театральных подмостков. Вот и 11 июля по случаю праздника на импровизированной сцене во всей красе перед зрителями появляется молодой Мицкевич.

Для французских театралов происходящее в Новогрудке зрелище не новое. Год назад в Париже состоялась премьера спектакля. «Пана Тадеуша» французы встретили овациями. Собственно, как и около трех десятков мероприятий, которые прошли в рамках Дней белорусской культуры во Франции.

Мария Бунас, координатор культурных проектов Франции и Беларуси:

Эти проекты, которые курируются посольством Беларуси в Париже, посольством Франции в Беларуси, направлены как раз на то, чтобы открывать, конечно, и современное искусство Франции и Беларуси друг для друга. Но прежде всего на то, чтобы восстановить вот эти культурные общеевропейские связи, которые существовали в истории и искусстве наших стран.

Павел Латушко, Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Беларусь во Франции:

Вельмі важна, что сапраўды маштабныя праекты ідуць у рэгіёны. Кожны чалавек мае права атрымаць асалоду ад вялікага мастацтва. У нас ёсць планы таксама вяртання праз копіі некаторых твораў, якія знаходзяцца як у Варшаве, так і ў Літве. Калі будзе адпаведная фінансвая падтрымка, я перакананы, што мы яго рэалізуем. Такія планы ў нас ёсць, намаганні ёсць і жаданне ёсць.

Познакомиться с раритетными экспонатами парижского музея Адама Мицкевича можно будет до 7 декабря.

Не исключено, что уже в скором времени в выставочных залах Синеокой появятся и другие копии работ выдающихся белорусских художников, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.