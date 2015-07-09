Витебск накануне открытия «Славянского базара»: люди, события, эмоции

Новости Беларуси. Буквально через полчаса «Славянский базар в Витебске» начнет официальный отсчет фестивальных дней. На главной сцене состоится открытие.

Напомним, что еще до него звезды российского шоу-бизнеса уже дали аншлаговые концерты. Речь про Валерия Меладзе, Григория Лепса и Ирину Аллегрову. Сегодня же участники конкурса молодых исполнителей провели жеребьевку. Она прошла на Аллее звёзд. За своей судьбой артистам пришлось залезть на туи, где висели глиняные медали с номерами. Еще больше подробностей – в сюжете программы Новости «24 часа» на СТВ.

В день открытия фестиваля Витебск встречал гостей, не изменяя дождливой традиции. На московском поезде в 5 утра приехали Натали, Руслан Алехно, Тамара Гвердцители. Однако даже тучи не хмурили звездные лица.

Тамара Гвердцители, народная артистка России:

Несмотря на погоду, очень приятно, что опять здесь. В предвкушении праздника!

А вот за императрицей российской эстрады Ириной Аллегровой в Витебск приехал и шлейф фанатов.

Ирина Аллегрова, народная артистка России:

Я всегда рада быть везде, тем более на «Славянском базаре», потому что у вас всегда все очень здорово. Я вообще очень люблю Беларусь.

Сегодня в фестивальном ритме зажил весь город. На подворьях мастеров, куда съехались ремесленники со всех уголков Беларуси, России, Украины, Латвии, можно понаблюдать за рождением шедевров, а при желании самим внезапно стать участниками стрит-арта.

Яна Шипко, СТВ:

На время фестиваля Витебск превратился в одну большую творческую площадку. Искусство буквально вышло на улицы. Впервые в рамках «Славянского базара» фестиваль уличного искусства объединил уличные театры, поэтов, музыкантов, художников. Так что прямо на улицах города можно не только стать зрителем, но и поучаствовать в таких перформансах.

Атмосферой праздника прониклась исполнительница мегахита «One way ticket». Прешес Уилсон призналась: совсем не против купить «Билет в один конец» до Беларуси.

Прешес Уилсон, певица (Великобритания), член жюри XXIV международного конкурса исполнителей эстрадной песни «Витебск-2015»:

Это было бы великолепно! Мне нравится, как украшен город иллюминацией, все готово к шоу. Я рада быть в Беларуси во второй раз, здесь меня всегда тепло встречают.

Тем временем на Аллее звезд фестиваля сегодня собрались будущие звезды «Славянского базара» – участники конкурса молодых исполнителей. Представительницу Беларуси приехала поддержать мама. В копилке Валерии не один крупный конкурс, в том числе и участие в полуфинале проекта СТВ «Поющие города».

Валерия Грибусова, участница XXIV международного конкурса исполнителей эстрадной песни «Витебск-2015»:

Чем больше таких проектов, тем увереннее ты себя чувствуешь перед камерой, перед зрителем, поэтому я рада, что участвовала в нем.

За Валерией будет право финального конкурсного аккорда. На сцену она выйдет последней под номером 21. А вот поддержкой жюри девушка уже заручилась.

Боссон, певец, композитор (Швеция):

Мы тут говорили, как расположить к себе жюри, я ответил: купить шоколад. Шучу, конечно же! Если серьезно, желаю удачи!

Популярный шведский певец Боссон в этом году один из членов международного жюри. Присматриваться к молодым талантам пообещал особенно пристально, ведь он еще композитор и продюсер.

Боссон, певец, певец, композитор (Швеция):

У этого фестиваля потрясающая организация. И то, что он радует зрителей 24 года, доказывает, что здесь все сделано с душой. В наши дни очень важно сохранять традиции, и здесь это получается. Я в предвкушении этой фестивальной недели.

За годы существования фестиваля сотни миллионов телезрителей на всех континентах смотрели трансляции и репортажи с витебского фестиваля. А ведь в 90-х предлагалось сделать форум кочующим по разным городам.

Витебскую прописку отстоял глава государства. 20 лет назад Александр Лукашенко взял под личную опеку «Славянский базар». С тех пор фестиваль, программа которого сперва умещалась на обратной стороне аккредитационного бейджа, вырос до масштабов настоящей творческой олимпиады. Александр Лукашенко ежегодно участвовал в открытии Славянского базара.

Сегодня глава государства находится в Уфе, участие в проходящем там саммите БРИКС – возможность наладить новые политические и экономические контакты, громко заявить о Беларуси на международной арене. Однако в церемонии открытия президент все же поучаствует – виртуально. Зрители увидят специально записанное видеообращение, которое мы покажем уже в следующем выпуске.

Яна Шипко, СТВ:

В церемонии открытия каждый год свои изюминки. Но одно остается неизменным: знаменитое приветствие ведущих на трех славянских языках и фестивальные позывные. Совсем скоро они прозвучат здесь, в Летнем амфитеатре, дав старт 24-му грандиозному празднику под названием «Славянский базар»!