Новости Беларуси. 10 июля самая ярка интеграционная площадка — «Славянский базар». День Союзного государства Беларуси и России в Витебске начался с торжеств на площади Победы. К вечному огню представители Парламентского собрания, Постоянного комитета Союзного государства и ветераны возложили цветы в честь тех, кто воевал за наше мирное будущее.

Григорий Рапота, государственный секретарь Союзного государства Беларуси и России:

Мы всегда стремимся к тому, чтобы этот день за нами сохранился, был зарезервирован в общей программе «Славянского базара». Мы очень дорожим такой честью. И такой возможностью. Во-первых, о себе заявить. Во-первых, о себе напомнить. Сказать, что мы есть, что мы работаем, стараемся сделать так, чтобы у нас взаимодействие было по всем линиям, как можно более широкое.

Вечером на сцене Летнего амфитеатра состоится концерт «Союзного государство приглашает. Соединяя пространство и время». Его завершающим аккордом станет премьера песни-гимна Союзного государства «Ангел над городом Шагала». Ее исполнят Анатолий Ярмоленко, ансамбль «Сябры», Анжелика Варум, Леонид Агутин, Александра Воробьева, хор Сретенского монастыря, а также победительница проекта СТВ «Поющие города» Анастасия Лейкина. Встречи с ними с нетерпением ждут зрители, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Главным событием последних часов в Витебске стала жеребьевка среди участников XIII Международного детского музыкального конкурса на «Славянском базаре». Прежде чем добраться до звездного неба талантов, юным участникам предстояло собрать карту музыкальной галактики. И они с успехом преодолели все преграды. Под галактической картой скрывался номер, под которым дети будут выступать в первый конкурсный день.

Стефания Соколова, участница XIII Международного детского музыкального конкурса «Витебск-2015» (Беларусь):

Моя мечта была, чтобы я участвовала в Славянском базаре. И тут я прошла на отбор. И так неожиданно сказали, что ты проходишь. Я так обрадовалась, что это моя мечта была — и она исполнилась.

Дмитрий Маликов, народный артист России, председатель жюри XIII Международного детского музыкального конкурса «Витебск-2015»:

У меня в этом году миссия такая, связанная с детишками. Она для меня тоже радостная, потому что я в последнее время много езжу по России с программой «Уроки музыки», которая направлена в поддержку начального музыкального образования детей. И это как бы продолжение моей миссии. Поэтому мы сейчас знакомимся с членами жюри, с детьми. Я надеюсь, все у нас получится. Мы будем строгими, справедливыми и доброжелательными.

Совсем скоро участникам Международного детского музыкального конкурса придется вернуться из космоса на землю. Уже завтра, 11 июля, они вступят в первое реальное сражение — песенное — друг с другом на сцене концертного зала «Витебск», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.