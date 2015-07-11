День молодежи на «Славянском базаре в Витебске» стартовал с «Провокации» и арт-парада

Новости Беларуси. День молодежи на «Славянском базаре в Витебске» стартовал с «Провокации». Так называется музыкальный коллектив, участники которого вместе с пятью тысячами девушек и парней прошли по главной улице фестивального города.

Арт-парад с символическим названием «БелаРусь в моем сердце» добавил немало ярких красок и эмоций. В одно время и в одном месте оказались велосипедисты, ходулисты, скейтбордисты, граффитисты, театралы и другие представители молодежных течений.

Александр Дащук:

Настроение отличное, будем кататься на роликах слалом, прыгать на трамплине. Мы приехали из Бреста (нас приехало шесть человек), четверо – из Кобрина. Будем катать, радовать людей.

Одна из самых больших площадей Европы – площадь Победы – стала местом реализации всех творческих задумок молодого поколения. Здесь же стартовал фестиваль молодежных субкультур и одно из главных событий этого дня – финал республиканского фестиваля «Огонь танца».

Андрей Беляков, первый секретарь ЦК ОО «БРСМ»:

На «Славянском базаре» очень важно показывать различное творчество, различное искусство. Вообще, это такая площадка, где очень большое количество всего можно увидеть за короткий промежуток времени. И, конечно же, молодежь должна идти здесь в первых рядах, потому что это всегда креативно.

11 июля в Витебске в борьбу включатся участники детского музыкального конкурса, а финалисты среди взрослых вокалистов выступят в Летнем амфитеатре с песнями на одном из славянских языков.

Главная сценическая площадка фестиваля также примет зрителей еще двух программ. Здесь состоится концерт «Песня остается с человеком» Национального академического оркестра Беларуси и ночной концерт, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.