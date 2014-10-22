Жительница Брестской области уже 18 лет возрождает ткачество народных поясов

Новости Беларуси. Древнее ремесло и национальные традиции. Жительница Брестской области возрождает ткачество народных поясов. В ее коллекции – точные копии старинных изделий и современные вариация одного из древнейших предметов гардероба. Причем даже краску ремесленница изготавливает по старинным технологиям, используя отвар трав.

На «дощечках», «на бердичках», «на ниту». Непонятные сегодня слова всего несколько столетий назад были в повседневном лексиконе наших предков, а без виртуозного владения этими самыми «бердичками» девушка могла прослыть «белоручкой». Например, в сундуке у невесты должно было храниться не менее сотни поясков.

Сегодня, спустя века, почти утраченное ремесло народного ткачества вот уже 18 лет восстанавливает по крупицам мастер из Березы Татьяна Зданевич.

Татьяна Зданевич, мастер народных ремесел:

Нужно привязаться. Раньше наши предки точно так же привязывались к сараю, в доме где-то. Технология кажется простая, но если чуть слабее натягивать, дощечки начинают между собой не согласовывать обстоятельства, они начинают уже крутиться.

Искусница подчеркивает: ее пояса народные, то есть те, что когда-то люди использовали каждый день. Их часто путают со Слуцкими.

Но мастерица объясняет: такие ткали в каждом доме. Слуцкие же – бесценные произведения искусства – изготавливались на мануфактурах высококлассными ткачихами из дорогих нитей.

Древнее ремесло к современным технологиям Татьяна адаптировать не стремится. Смысл своей работы видит в возрождении и сохранении национальных традиций.

Татьяна Зданевич, мастер народных ремесел:

Вот это копия Споровского пояса. Не настолько были яркими розовые пояса. Мы ищем подобие, но нет таких ниток. Хотя многие нитки я крашу сама. У родителей были когда-то овцы, у меня остались нитки из прошлого.

К слову, принадлежности для ткачества у Татьяны тоже исключительно ручной работы. Сегодня мастерица признается: без родительской поддержки и «золотых» рук отца не справилась бы. 80-летний мужчина, что называется, по наитию изготавливает для мастерицы необходимые инструменты.

Николай Говенчик, отец:

Я не знал, но мне Татьяна сказала, что надо. В старину у родителей все свое было. Все ткалось.

Березовская хранительница традиций ткачества – частый гость на международный выставках и фестивалях. Интересу к белорусской культуре Татьяна искренне рада и с удовольствием отмечает: творения ее рук есть в коллекциях польских и даже американских ценителей народного творчества.

Татьяна Зданевич, мастер народных ремесел:

Я считаю, что наши пояса, белорусские, где бы ни были, в любой стране – это реликвия, ценность. Ценность, которую мы никогда не должны терять. Поэтому какие же мы потомки, если мы не сохраняем прошлое.

Свои умения мастеру уже есть кому передать: Татьяна преподает в школе искусств, но главными преемниками ремесла называет своих дочерей. В 2015 году планирует организовать персональную семейную выставку, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.