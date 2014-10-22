Минские и бразильские граффитисты превратили промышленный комплекс в арт-объект

Новости Беларуси. Из промышленного комплекса – в арт-объект. Народные мотивы и сюрреалистические композиции. Над преображением улицы Октябрьской потрудились столичные граффитисты.

Правда, шедевральные изменения – дело рук не только минских мастеров. Стрит-арт навыки демонстрируют и бразильские художники в рамках проекта «Вуліца Бразіль».

На фасаде одного из заводов в Ленинском районе уже поселилась мексиканская художница Фрида Кало, в ее объятьях и нидерландский гений Ван Гог.

А по соседству – белорусский гусляр, созданный по мотивам известной поэмы Янки Купалы.

Весной же минчан ожидает появление еще двух картин на фасаде Национального банка Беларуси и на одном из корпусов столичного завода, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.