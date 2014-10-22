Всемирная неделя итальянского языка в 14 раз стартовала в Минске

Новости Беларуси. В Минске в 14 раз стартовала Всемирная неделя итальянского языка. В эти дни белорусский зритель сможет прикоснуться к культуре страны – родины карнавала.

22 октября в кинотеатре «Победа» начались дни итальянского кино.

Стефано Бьянке, Чрезвычайный и Полномочный Посол Италии с Республике Беларусь:

Первым покажут фильм итальянского режиссера, который называется «Особенный день». Второй фильм швейцарский. Мы решили показать его, потому что в Швейцарии итальянский язык является одним из государственных. Завершит кинофестиваль блестящая комедия «Спорт-бар».

Познакомиться с современными итальянками минчанам поможет фотохудожник Галина Ермолаева. В своих работах она постаралась передать взрывной темперамент и изысканную красоту женщин далекой страны. От утонченных девушек до серьезных дам – образы моделей совершенно разные, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Представлена женственная экспозиция в культурном центре «Итальянский мир».

Галина Ермолаева, фотохудожник:

В Европе есть такое правило, что нельзя снимать прохожих без их разрешения. Мне надо было к ним подходить. Сначала сфотографировать, потом спросить. Для художника это просто невозможно. Поэтому я схватывала момент и убегала с того места. С семи утра ты выходишь на улицы Италии, и их там океан – океан красивых женщин.