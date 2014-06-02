Экспозиция «Каретная» в Музее истории Минска: летопись гужевого транспорта столицы XIX-XX веков

Верхний город. Улица Кирилла и Мефодия. В 18 и 19 веках на этой территории (наряду с улицами Зыбицкой, площадью Свободы и Герцена) располагался Бернардинский мужской монастырь. Здесь находилась возовня с конюшнями, где монахи хранили свои телеги и кареты для настоятелей монастыря.

Неспроста именно в этой части города решили воссоздать экспозицию «Каретная» по инициативе Музея истории Минска. Новое здание строили по старинным чертежам, которые полностью передают фасад той поры.

От древних саней до комфортных карет. Основные виды гужевого транспорта Минской губернии здесь представили во всей красе. Зонт-трость, шляпа-цилиндр и шикарный наемный экипаж. Вы словно попадаете на страницы классической пьесы начала прошлого века.

Лидия Маркович, ведущий научный сотрудник Музея истории города Минска:

Коляска – городской наемный экипаж конца 19 – начала 20 века, который ездил по городам различных государств. Она принадлежит одному из коллекционеров города Минска. На втулках колес сохранилось название фирмы, которая ее произвела. Эта фирма располагалась в городе Твистренген, в Германии. Стоит она на фоне баннера, на котором изображен один из видов города Минска – улица Захарьевская, современный проспект Независимости. Посвящена Дню белого цветка, когда шла профилактика борьбы с туберкулезом. Извозчики активно принимали в этом участие, украшали свои экипажи белыми цветками и ездили по городу.

В Минской губернии, как и по всему белорусскому краю, были развиты производство карет и тележный промысел.

С 1863 года в городе начала работать Каретная мастерская Лейбмана. В ней изготавливали модели гужевого транспорта, ремонтировали экипажи, «обували» колеса в резиновые шины.

Она располагалась на Преображенской, 36, современной Интернациональной, в районе Пищаловкого замка.

Известно минчанам было и шорно-седельное заведение Матиевского. Его открыли в 1905 году на Захарьевской вблизи гостиницы «Одесса». На входе была рекламная вывеска, из которой посетитель знал, что имеет дело с лауреатом промышленных выставок.

Здесь изготавливали седла, упряжь по русскому и английскому образцам, сумки, чемоданы.

На выставке даже можно заглянуть в импровизированную мастерскую со множеством инструментов. Интерьер украшен большими колесами, их специально подвешивали на стены, чтобы не загромождать пространство.

Здесь можно было встретить людей разных профессий: кузнецы делали рессоры, кто-то обшивал салон кожей.

Лидия Маркович, ведущий научный сотрудник Музея истории города Минска:

Мастера-колесники, которые делали колеса. Делали их либо цельногнутыми, либо составными из различных частей. Нужно было обтянуть, надеть потом железную шину. Каретные колеса делать было еще сложнее, поскольку было подмечено, что если делать колеса большого диаметра (120 см, 150 см), на них удобнее ездить, но они достаточно скорым делали транспорт, и из-за этого часто переворачивались кареты. Поэтому сделали компромиссный вариант: передние колеса делали меньшего диаметра.

Многие экспонаты на выставке связаны с ремеслом. Лошадиные подковы, например, происходят из культурного слоя 16 – начала 20 веков именно из Верхнего города Минска.

Как и декоративные накладки на конскую упряжь.

Вот такие «наглазники» назывались шорами, их специально одевали лошадям, чтобы те не боялись городского шума.

Одним из многочисленных социальных слоев старого Минска были извозчики. Вы удивитесь, но они должны были иметь экипаж в своей собственности, получать в полиции номер и дважды в год подтверждать право перевозить пассажиров.

Лидия Маркович, ведущий научный сотрудник Музея истории города Минска:

Если из Верхнего города от Соборной площади поехать в сторону Виленского вокзала, то нужно было летом и зимой заплатить 20 копеек, а в период осень-весна стоило по 30 копеек. Предусматривались правила, как должны были вести себя сами пассажиры. Например, запрещалось кричать на всю улицу и призывать извозчика. Нужно было прийти в нужный пункт и попросить свою очередь.

Чаще всего на мощеных улочках Минска поднимали пыль брички, сани и калымажки. Пожалуй, редкая фотокарточка того времени не зафиксировала «дилижансы» извозчиков.

Сани всегда были популярны у минчан зимой. Их для большего удобства застилали овечьими шкурами. На экспозиции можно увидеть и богато украшенные ковкой, которые принадлежали состоятельным людям, и традиционные сани без декора, которыми пользовались извозчики.

На лето незаменимым транспортом были коляски-дрожки с капюшонами. Для жителей окрестностей Минска спасением стали брички и телеги. Дело в том, что окраины города были плохо обустроены, а в межсезонье дороги превращались в настоящее болото.

Кроме того телега – это универсальный вид транспорта. В ней можно перевозить груз, а если добавить сиденья, подстилки, то и путешествовать самому.

Ремесленники и крестьяне любили приезжать на телегах на минские рынки со своим товаром. Обратно привозили байки о городе.

Лидия Маркович, ведущий научный сотрудник Музея истории города Минска:

Например, известно, что телега яблок, особенно в урожайный год, стоила около 5 рублей. Наибольшей популярностью пользовался Троицкий рынок, где сегодня находится театр оперы и балета. Одной еще из причин, по которым приезжали в Минск, это было обучение. Удивляло всех, что в Минске были дома, из стен которых торчали трубки с кранами, оттуда начинала литься вода. А еще одна байка о том, что в Минске были дома, на которых стояли еще одни дома, а порой и по два-три дома. Так воспринимались многоэтажные каменные дома, которые были в Минске.

Кареты были предметом роскоши и редко появлялись на минских улицах. Одну из них можно увидеть на акварели Юзефа Пешки у Дома губернатора. Это экипаж с художественно оформленным кузовом, местами для кучера и лакеев.

Основным видом кареты в 19 веке была коляска, она стала популярной во всем мире. Конструктивно ничем не отличалась от кареты за исключением капюшона: в случае необходимости его можно было снять.

Изящная карета типа фаетон – один из ярких экспонатов выставки. Двухместным экипажем управляли сами пассажиры. Карета укомплектована технически рессорами и поворотным кругом, что делало ее достаточно мобильной, в отличие от телег и бричек.

Большой капюшон позволял путешествовать по городу вне зависимости от погоды. Пикантности добавляет салон богатого зеленого цвета, сообщили в программе «Минск и минчане» на СТВ.

Историческую выставку дополнили интерактивными зонами. Благодаря такому инфокиоску можно не только узнать биографию гужевого транспорта, но и совершить прогулку по Минску конца 19 – начала 20 веков.

Порадует гостей выставки игра «собери экипаж». Титул мастера каретного дела вам гарантирован. Оживили при помощи технологий старинную открытку перекрестка Петрапавловской и Захарьевской (ныне Энгельса и проспекта Независимости).

Лидия Маркович, ведущий научный сотрудник Музея истории города Минска:

Поскольку помещение – это каретный сарай без окон, но с дверями, то использовали такую особенность, которая сегодня позволяет применить современные технологии, как экран и проектор. Такое своего рода окно из мастерской на один из видов города Минска, где проезжают различные виды экипажей в разные поры года. Там виден фрагмент гостиницы «Париж», где еще изначально находился в 30-е годы Дом офицеров, до строительства сегодняшнего Дома офицеров. Сегодня на этом месте находится Октябрьская площадь и вход на станцию метро «Октябрьская».

В конце 19 века Минск стал крупнейшим промышленным и торговым центром в границах современной Беларуси. Этому способствовало то, что город был важным железнодорожным узлом. Спустя время начинается интенсивное развитие транспорта. На смену бричкам приходит конка. А это, кстати, новый проект музея истории Минска, который обязательно порадует в будущем.