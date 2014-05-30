Суд запретил украинскому журналисту Седюку приближаться к Брэду Питту. Седюк арестован

Новости США. Суд в Лос-Анджелесе предписал украинскому тележурналисту Виталию Седюку, ударившему актера Брэда Питта, не приближаться к пострадавшему в течение пяти дней ближе чем на 155 метров...

Напомним, инцидент произошел в среду вечером в Лос-Анджелесе во время автограф-сессии перед премьерой сказки «Малефисента», главную роль в которой сыграла Анджелина Джоли.

26-летний Виталий Седюк ударил Питта по лицу и сломал ему солнцезащитные очки.

Сразу же после нападения провокатора арестовали. Он до сих пор находится в тюрьме. Залог для его освобождения составляет 20 тысяч долларов.

Виталий Седюк, очевидно, решил заработать мировую известность провокационными выходками.

Так, недавно он пытался поцеловать актера Уилла Смита, ползал на коленях перед актером Леонардо ДиКаприо и залезал под юбку актрисе Америке Феррера.

В марте этого года Седюк создал скандал на ежегодной премии Grammy.

Виталий, не получив аккредитации на церемонию, сумел пробраться в зал и сесть в первый ряд вместе со звездами первой величины. А потом даже вышел на сцену получать приз вместо Adele. Тогда Седюка по обыкновению забрали в тюрьму.

Виталий Седюк, украинский журналист:

Мой канал не получил аккредитацию на Grammy, поэтому я пошел с друзьями, у которых были билеты. Охранники даже не проверили, сколько у нас было билетов на всю компанию, и впустили всех. Сначала я пошел к журналистам, и взял интервью у многих знаменитостей, таких, как Дженнифер Лопес и Николь Кидман. Потом я просто пошел следом за какой-то девушкой в зеленом, которая шла в гримерку через центральный вход. Охранники там проверили мои карманы, но никто не просил предъявить билет.