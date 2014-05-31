Свадебное фото Ким Кардашьян и Канье Уэста стало самым популярным в истории Instagram. Более 2 млн лайков!

Новости США. Снимок со свадьбы выложила в своем аккаунте Ким Кардашьян. И за несколько дней кнопку «нравится» под фото молодоженов нажали более 2 миллионов человек.

Ким Кардашьян – американская звезда реалити-шоу, актриса, фотомодель, светская львица. Ей 33 года. Канье Уэст на три года старше, он достаточно популярный певец в Америке.

Ким и Канье обручились осенью 2013 года, а в мае этого года состоялась свадебная церемония звездной пары. Торжество прошло в крепости XVI столетия на вершине холма у реки Арно (Италия).

Кстати, у молодоженов есть дочь. Норт Уэст всего годик. Невеста, жених и их дочурка на торжестве были одеты в наряды от Givenchy.

Отметим, предыдущим рекордсменом Instagram был совместный снимок Джастина Бибера и Селены Гомес, сопровожденный подписью “Love the way you look at me”. Им удалось набрать немного меньше лайков – 1,82 миллионов. Правда, поклонникам Бибера и Гомес придется еще долго ждать их совестной свадьбы. Пара то сходится, то расходится.

Но если вы уже нашли свою половинку, то наверняка задумываетесь, чем удивить гостей и как сделать праздник неповторимым.

Свадьба – логическое продолжение романтических отношений, со своими многовековыми традициями и атрибутами. Однако, место классического семейного торжества современные женихи и невесты предпочитают нетрадиционные тематические вечеринки и всячески пытаются шокировать гостей своим внешним видом. И тут сбежавшей невестой уже мало кого удивишь… О необычных свадьбах в сюжете программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ!