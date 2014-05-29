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Ким Брейтбург и студенты БГУКИ презентуют мюзикл «Дубровский» в Минске

29 мая 2014 18:24
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Новости Беларуси. Рок, неоклассика и rʹnʹb в одном романе. В Минске представят уникальный и масштабный проект  - мюзикл «Дубровский» по одноименному произведению Александра Сергеевича Пушкина, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Это неоконченный роман. И мало кто знает, что прообразом главного героя стал белорусский дворянин. Символично все вернулось на свои места и уже завтра на сцене музыкального театра студенты Белорусского университета культуры  и искусств представят работу не одного месяца.

Над постановкой работала белорусско-российская команда во главе с известным композитором Кимом Брейтбургом. Здесь сплелись современные мотивы и необычные режиссерские ходы. Даже музыканты не смогут просто сидеть на месте — им придется проявить свое актерское мастерство.

Ким Брейтбург, автор музыки и продюсер мюзикла «Дубровский»:
У него современная форма. Оркестр находится прямо на сцене и все действия происходят в присутствии оркестрантов. Есть, конечно, декорации, видеоряд и все остальное, но эта форма немного необычная. И мы потратили достаточно много времени. Я думал, что чуть-чуть, немножко зацепим этот процесс, а процесс сам нас зацепил.

# Культура # Театр # Ким Брейтбург

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