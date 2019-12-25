Эксклюзив из белорусского льна в тренде у туристов. Какие необычные сувениры изготавливают в Кореличах
Новости Беларуси. Эксклюзивные вещи из белорусского льна все больше пользуются популярностью у иностранцев. Не секрет, что изделия из северного шелка уже стали самыми желанными презентами для дипломатов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Не так давно льняные комплекты из нашей страны отправились к Дональду и Меланье Трамп. Да и в одном из самых льняных районов страны – Кореличском – местные мастера начали изготавливать для туристов целые коллекции сувениров и полезных вещей из этой исконно белорусской культуры.
Примерила их и наш корреспондент Галина Буро.
Юлия Бояренко, заведующая отделом ремесленной деятельности Кореличского дома ремесел:
Нам понадобится основа – пластиковый шар, льняные нити. Будем наматывать льняную нить, используя горячий клей.
За годы работы в доме ремесел Юлия Бояренко убедилась: лен – практически универсальный материал. Одежда, аксессуары, игрушки с характерным дымчатым оттенком как белорусский эксклюзив ценятся далеко за рубежом.
Юлия Бояренко:
Льняные сувениры пользуются спросом среди туристов. У нас рядом находится Мирский замок известный. Мы выезжаем к замку, торгуем сувенирчиками своими. Китайцы, в основном, лен спрашивали у нас.
Иностранцы считают лен национальной изюминкой белорусов. Сотни изделий местных мастериц уже разлетелись по всему миру. И видя такой интерес туристов, здесь стараются находить новые актуальные варианты применения северному шелку.
Юлия Бояренко:
Оригинальная елочная игрушка в белорусских традициях, используется традиционный материал – лен.
А вот и сама новогодняя красавица. Не зря льнотресту сравнивают с волосами славянской девушки – в ход идет даже плойка.
Галина Буро, корреспондент:
Натуральные материалы сегодня в тренде. И в Кореличах поддержали экологическую инициативу – стали изготавливать вот такие льняные сумки. Согласитесь, хорошая альтернатива полиэтиленовым пакетам.
Но наряду с новомодными дизайнерскими задумками ценится и белорусская классика. Например, кукла-мотанка.
Екатерина Галецкая, мастер-методист Кореличского дома ремесел:
Наши предки использовали их в домах для оберегов. Красная нить спасает от сглаза. Даже сейчас некоторые люди носят красную нить.
В этом и заключается основная цель работы мастериц – возродить историю и традиции своей малой родины: от обрядовых вещей до элементов самобытной вышивки. Удалось изготовить даже льняные костюмы конца XIX века, которые носили жители Кореличского района. Теперь изделия ездят по выставкам.
Юлия Бояренко:
Это праздничный крестьянский костюм. Здесь вы можете увидеть женскую рубашку, которая изготовлена из льняной ткани и украшена вышивкой: на рукавах, на воротнике и на борте.
Мастера Кореличского района реконструировали данный костюм, при том провели очень большую исследовательскую работу.
А где возрождать, как не в Кореличском районе, где вот уже полвека на одном из крупнейших в стране заводов выращивают и перерабатывают лен. В 2019 году урожай северного шелка побил все рекорды. Культура для Беларуси имиджевая и стратегическая. К тому же, это связь с истоками через льняную нить.