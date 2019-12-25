Эксклюзив из белорусского льна в тренде у туристов. Какие необычные сувениры изготавливают в Кореличах

Новости Беларуси. Эксклюзивные вещи из белорусского льна все больше пользуются популярностью у иностранцев. Не секрет, что изделия из северного шелка уже стали самыми желанными презентами для дипломатов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Не так давно льняные комплекты из нашей страны отправились к Дональду и Меланье Трамп. Да и в одном из самых льняных районов страны – Кореличском – местные мастера начали изготавливать для туристов целые коллекции сувениров и полезных вещей из этой исконно белорусской культуры. Примерила их и наш корреспондент Галина Буро.

Юлия Бояренко, заведующая отделом ремесленной деятельности Кореличского дома ремесел:

Нам понадобится основа – пластиковый шар, льняные нити. Будем наматывать льняную нить, используя горячий клей.

За годы работы в доме ремесел Юлия Бояренко убедилась: лен – практически универсальный материал. Одежда, аксессуары, игрушки с характерным дымчатым оттенком как белорусский эксклюзив ценятся далеко за рубежом.



Юлия Бояренко:

Льняные сувениры пользуются спросом среди туристов. У нас рядом находится Мирский замок известный. Мы выезжаем к замку, торгуем сувенирчиками своими. Китайцы, в основном, лен спрашивали у нас. Иностранцы считают лен национальной изюминкой белорусов. Сотни изделий местных мастериц уже разлетелись по всему миру. И видя такой интерес туристов, здесь стараются находить новые актуальные варианты применения северному шелку.





Юлия Бояренко:

Оригинальная елочная игрушка в белорусских традициях, используется традиционный материал – лен.

А вот и сама новогодняя красавица. Не зря льнотресту сравнивают с волосами славянской девушки – в ход идет даже плойка.

Галина Буро, корреспондент:

Натуральные материалы сегодня в тренде. И в Кореличах поддержали экологическую инициативу – стали изготавливать вот такие льняные сумки. Согласитесь, хорошая альтернатива полиэтиленовым пакетам.



Но наряду с новомодными дизайнерскими задумками ценится и белорусская классика. Например, кукла-мотанка.

Екатерина Галецкая, мастер-методист Кореличского дома ремесел:

Наши предки использовали их в домах для оберегов. Красная нить спасает от сглаза. Даже сейчас некоторые люди носят красную нить.

В этом и заключается основная цель работы мастериц – возродить историю и традиции своей малой родины: от обрядовых вещей до элементов самобытной вышивки. Удалось изготовить даже льняные костюмы конца XIX века, которые носили жители Кореличского района. Теперь изделия ездят по выставкам.





Юлия Бояренко:

Это праздничный крестьянский костюм. Здесь вы можете увидеть женскую рубашку, которая изготовлена из льняной ткани и украшена вышивкой: на рукавах, на воротнике и на борте. Мастера Кореличского района реконструировали данный костюм, при том провели очень большую исследовательскую работу.