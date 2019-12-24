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Афанасьева: «Шнуров далеко не дурак»

24 декабря 2019 10:39
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Певица откровенно рассказала о себе, своей работе и коллегах в программе «В людях».

Афанасьева о Бузовой: «Такой человек, по меньшей мере, достоин уважения»

Инна Афанасьева, заслуженная артистка Республики Беларусь:
Посмотрите, что сейчас происходит в интернет-пространстве. Для меня вот честно, это абсолютно непонятно.

Когда молодые люди, девушки, выбирают, для того чтобы заработать огромное количество лайков, соответственно, каких-то денег, они выбирают очень простой способ. Главное – наполнить свою речь сплошным матом!

Такие же песни. И много людей воспринимают это абсолютно нормально. Вы скажете: «А как же группа «Ленинград»?» Но Вы знаете, ведь, Шнуров далеко не дурак. Человек  образованный, умный, и он знает, что он делает.

Афанасьева: «Шнуров далеко не дурак»-1

# Белорусские исполнители # Культура # Инна Афанасьева

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