Бизнесмен из Узды купил костёл, где когда-то крестили отца Янки Купалы





Роман Королев, предприниматель:

Хочется сохранить внешний вид, восстановить, что возможно, для того, чтобы здание, которому 220 лет – оно не развалилось, не ушло из памяти наших людей. Как использовать – вопрос открытый, у меня есть много предложений, как можно его задействовать. У меня есть своё предприятие по производству свечей, хотим часть предприятия вынести сюда, для того, чтобы это здание начало жить. Работать.