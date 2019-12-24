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Бизнесмен из Узды купил костёл, где когда-то крестили отца Янки Купалы

24 декабря 2019 14:15
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Новости Беларуси. Здание бывшего костела XVIII века в Узде приобрел нового хозяина. Им стал предприниматель Роман Королев, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Бизнесмен из Узды купил костёл, где когда-то крестили отца Янки Купалы-1



В этом храме крестили Доминика Луцевича – отца белорусского поэта и драматурга Янки Купалы. С начала ХХ века здесь располагался Дом культуры.

Бизнесмен из Узды купил костёл, где когда-то крестили отца Янки Купалы-3

Бывший костел неоднократно выставляли на аукцион, постепенно понижая цену. Наконец его приобрел на электронных торгах житель Узды за 27 тысяч рублей.

Бизнесмен из Узды купил костёл, где когда-то крестили отца Янки Купалы-6



Роман Королев, предприниматель:
Хочется сохранить внешний вид, восстановить, что возможно, для того, чтобы здание, которому 220 лет – оно не развалилось, не ушло из памяти наших людей. Как использовать – вопрос открытый, у меня есть много предложений, как можно его задействовать. У меня есть своё предприятие по производству свечей, хотим часть предприятия вынести сюда, для того, чтобы это здание начало жить. Работать.

Объект не имеет статуса историко-культурной ценности, поэтому особых ограничений в строительных работах нет.

# Храмы Минска # Культура # Роман Королев # Фотофакт

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