Бизнесмен из Узды купил костёл, где когда-то крестили отца Янки Купалы

Новости Беларуси. Здание бывшего костела XVIII века в Узде приобрел нового хозяина. Им стал предприниматель Роман Королев, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Новости Беларуси. Здание бывшего костела XVIII века в Узде приобрел нового хозяина. Им стал предприниматель Роман Королев, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
В этом храме крестили Доминика Луцевича – отца белорусского поэта и драматурга Янки Купалы. С начала ХХ века здесь располагался Дом культуры.
Бывший костел неоднократно выставляли на аукцион, постепенно понижая цену. Наконец его приобрел на электронных торгах житель Узды за 27 тысяч рублей.
Роман Королев, предприниматель:
Хочется сохранить внешний вид, восстановить, что возможно, для того, чтобы здание, которому 220 лет – оно не развалилось, не ушло из памяти наших людей. Как использовать – вопрос открытый, у меня есть много предложений, как можно его задействовать. У меня есть своё предприятие по производству свечей, хотим часть предприятия вынести сюда, для того, чтобы это здание начало жить. Работать.
Объект не имеет статуса историко-культурной ценности, поэтому особых ограничений в строительных работах нет.