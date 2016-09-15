Екатерина Рождественская: «У меня всегда были тихие игры, у нас был культ отца»

Все дети, безусловно, любят своих родителей. Особенно дочери любят своих отцов. Кто-то сильнее, кто-то меньше – по-разному складываются отношения. Есть очень много примеров дочерей известных отцов, даже великих. Но вот этот момент, когда совершенно точно, осознанно понять грандиозность таланта человека, который с тобой с твоего рождения. Как это происходит? Или это плавное обожание с детства переходит постепенно в беспристрастное признание величия?

Екатерина Рождественская:

Я думаю, что это, действительно, очень плавно было, потому что отец всегда работал дома, всегда запирался в кабинете, и когда выходил оттуда… У меня всегда были тихие игры, и, вообще, у нас был культ отца. Может быть, не просто потому, что это был единственный мужчина в семье, отец, огромный и красивый.

А просто он был такой доброты человек, что все ему поклонялись, действительно, как Богу.

Потому что он отдавал столько, что нам это было трудно принять. Я играла всегда тихонько в уголке, и когда он выходил с листочками стихов, всегда выходил в клубах дыма, потому что он очень много курил, он говорил всегда одно и то же: «Девоньки, пойдёмте я вам почитаю».

И все девоньки – мама, я, бабушка, прабабушка – собирались, и он читал стихи.

Иногда я делала замечания, и надо сказать, что отец большей частью шёл у меня на поводу и изменял то, что я просила.

Вам же объективно сложно, наверное, оценить, насколько хороши стихи по сравнению с другими. Особенно из той плеяды, которую обычно перечисляют в любой статье: Рождественский, Евтушенко, Вознесенский.

Екатерина Рождественская:

Они все разные. Это только сейчас такое впечатление, что они все ходили за ручку по Переделкино и писали стихи. Они не так часто виделись, они соперничали, особенно отец с Евтушенко. С Вознесенским они, вообще, очень редко виделись, хотя жили на одной улице. И у всех стихи очень разные!