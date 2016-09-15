Почему Екатерина Рождественская не может прочитать последнюю книгу отца?

Такой удивительный факт. Ваш отец серьёзно заболел. Вы дошли прямо до Горбачёва, чтобы найти возможность получить его же, собственно, средства, чтобы сделать операцию за границей. И это продлило ему более чем на пять лет жизнь. После этого, Вы сами говорите, он написал свои лучшие стихи. Но Вы же сами говорите, что Вы эти стихи не читаете и даже эту книжку, последние стихи Рождественского, ни разу не открывали.

Екатерина Рождественская:

Я их не могу читать. Хотя я помню, он читал их нам. Мы жили в Переделкино, наверху у него был кабинет, и он спускался, читал: «Послушайте, что я вам читаю». И читал.

Он в каждом стихотворении с нами прощался. Я его спрашивала: «Папа, зачем ты это читаешь? Я не могу это слушать».

Он говорит: «Вы же понимаете, что я ухожу. И я должен вас подготовить. Меня не будет скоро, но останутся эти стихи, и это нормально, это естественно». Он так объяснял, что мне, в конце концов, тоже казалось, что это нормально – вот так вот готовить людей. И я, может быть, тоже по-другому восприняла его уход.

Хотя, всё-таки, у меня осталось ощущение какого-то предательства. Мне казалось, что, всё-таки, бросил.

Какая самая любимая песня на его стихи для вас? Все помнят «17 мгновений весны», но это для меня очень трогательная вещь.

Екатерина Рождественская:

«Спрячь за высоким забором девчонку – выкраду вместе с забором».