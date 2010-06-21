Нелли Богуславская: Работа не может быть безадресной, для артистов это - зрительный зал

Нелли Богуславская отмечает свой юбилей. Певица, чье творчество прошло настоящее испытание временем, до сих пор вместе с мужем композитором Измаилом Каплановым радует слушателей своими живыми концертами. Практически все знаменитые белорусские композиторы работали над аранжировками для ее репертуара.

Она завоевала свою публику искренним творчеством. На концертах Нелли Богуславской и сейчас зал встает, как и сорок лет назад. И особенно сегодня — в день юбилея Заслуженной артистки Республики Беларусь — крайне сложно представить, что Богуславской на нашей эстраде могло не быть, и что певица могла пойти другим путем.

С раннего утра Нелли Захаровна принимает цветы и поздравления. И даже в свой юбилей Богуславской сложно найти свободную минутку — слишком много желающих увидеть и услышать артистку.

Нелли Богуславская, Заслуженная артистка Республики Беларусь:

Для меня это очень важно — чтобы я понимала, что меня слушают и понимают. Я получаю аплодисменты — и по ним только могу судить, нужна я на этом месте или нет.

А ведь певицей Нелли Богуславская стала почти случайно. Будучи работницей текстильной фабрики, представила свой вокальный номер на конкурсе самодеятельности. Жюри конкурса не осталось равнодушным и отправило юную Богуславскую учиться академическому пению. А отучившись, она выбрала эстраду.

И понеслось. Всесоюзные конкурсы песни, многочисленные пластинки ансамбль «Орбита-67». Именно художественный руководитель этого коллектива — Измаил Капланов — и становится мужем Богуславской. Гастроли по всему Советскому союзу... А потом — девять лет молчания из-за проблем со здоровьем.

Измаил Капланов, композитор:

Она практически совершила подвиг в своей жизни. Будучи в том физическом состоянии, в котором практически никто не решился бы выйти на сцену, а она вышла, вернулась. И самое главное — она нужна людям.

Нелли Богуславская, Заслуженная артистка Республики Беларусь:

Просто работа не может быть безадресной. У нас, у артистов, адрес — это зрительный зал, это люди. Даже если их трое — уже больше в три раза, чем я одна.

Творческий и семейный дуэт Богуславской и Капланова, как и раньше, строг и к своему репертуару, и к сценическим костюмам. Они по-прежнему собирают полные залы и с легкостью дарят поклонникам двухчасовую концертную программу.