«Ушла целая эпоха». 15 лет назад не стало Владимира Мулявина

Новости Беларуси. 26 января вспоминают великого музыканта, народного артиста СССР Владимира Мулявина, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Он ушел из жизни 15 лет назад. Основатель легендарных «Песняров» и талантливый композитор. На стихи белорусских классиков Мулявин написал более 200 мелодий. А его яркие аранжировки для народных песен стали визитной карточкой группы. Такие хиты, как «Лявониха» и «Касіў Ясь канюшыну» по-прежнему любит публика.

Ольга Костюкевич, заведующий музеем В. Г. Мулявина Белгосфилармонии:

Залы «Песняры» и Владимир Георгиевич собирали огромные. Это были многотысячные стадионы, дворцы спорта. Это была особенная атмосфера. Ушла целая эпоха. В его исполнении звучит песня, очень хорошо известная. Я говорю о «Молитве». Как мне кажется, там суть Владимира Георгиевича.

Его уход стал трагедией для миллионов поклонников. В том числе и для самих «Песняров», которые распались, потеряв руководителя. Сейчас память о музыканте хранят в музее Мулявина. Там работает постоянная экспозиция, посвященная его жизни и творчеству (подробнее здесь).