Прямой эфир

«Ушла целая эпоха». 15 лет назад не стало Владимира Мулявина

26 января 2018 15:52
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. 26 января вспоминают великого музыканта, народного артиста СССР Владимира Мулявина, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Ушла целая эпоха». 15 лет назад не стало Владимира Мулявина-1

Он ушел из жизни 15 лет назад.

Основатель легендарных «Песняров» и талантливый композитор. На стихи белорусских классиков Мулявин написал более 200 мелодий. А его яркие аранжировки для народных песен стали визитной карточкой группы. Такие хиты, как «Лявониха» и «Касіў Ясь канюшыну» по-прежнему любит публика.

«Ушла целая эпоха». 15 лет назад не стало Владимира Мулявина-4

Ольга Костюкевич, заведующий музеем В. Г. Мулявина Белгосфилармонии:
Залы «Песняры» и Владимир Георгиевич собирали огромные. Это были многотысячные стадионы, дворцы спорта. Это была особенная атмосфера. Ушла целая эпоха. В его исполнении звучит песня, очень хорошо известная. Я говорю о «Молитве». Как мне кажется, там суть Владимира Георгиевича.

«Ушла целая эпоха». 15 лет назад не стало Владимира Мулявина-7

Его уход стал трагедией для миллионов поклонников. В том числе и для самих «Песняров», которые распались, потеряв руководителя. Сейчас память о музыканте хранят в музее Мулявина. Там работает постоянная экспозиция, посвященная его жизни и творчеству (подробнее здесь).

«Ушла целая эпоха». 15 лет назад не стало Владимира Мулявина-10

На могиле мэтра круглый год лежат цветы. В этот день почтить память музыканта пришли сотни людей.

# Культура # Фотофакт # Некролог # Владимир Мулявин # Ольга Костюкевич

Другие новости рубрики

Все новости
Какое уникальное открытие вошло в топ-10 результатов ученых за 2017 год? Интервью с представителями «Института истории НАН Беларуси»
26 января 2018 10:52

Какое уникальное открытие вошло в топ-10 результатов ученых за 2017 год? Интервью с представителями «Института истории НАН Беларуси»

Гомельчанка создает уникальные вышивки крестом по мотивам работ известных художников
26 января 2018 07:34

Гомельчанка создает уникальные вышивки крестом по мотивам работ известных художников

«Король – контент, который можно смотреть везде»: Гордеев и Цаллаев о «Зомбоящике», КВН и шоу «Деньги или позор»
25 января 2018 21:49

«Король – контент, который можно смотреть везде»: Гордеев и Цаллаев о «Зомбоящике», КВН и шоу «Деньги или позор»