Его работы находятся в частных коллекциях по всему миру. Как Сергей Дроздов создает уникальные куклы?
Чтобы на свет появилась авторская кукла, понадобится бесконечное терпение, талант и не одна неделя тонкой работы. В эти уникальные создания он вкладывает душу. Сергей Дроздов – мастер, который своих персонажей наделяет определенным характером и судьбой. Особое внимание художник уделяет мелким деталям, выкованным из металла: в любой момент их можно привести в действие.
Каждой кукле Сергей придумывает имя и уникальную историю.
Анна Грибко, ведущий научный сотрудник Музея истории театральной и музыкальной культуры:
Куклы в основном сделаны из натуральных материалов – это дерево, металл, кожа. И, конечно же, у каждой куклы есть свои какие-то маленькие элементы: пистолеты, ножи, луки, арбалеты, стрелы, которые сделаны маленькими и подходят тому герою, которого он изображает.
Сергей Дроздов родился и вырос в Ленинграде. Родители рано заметили талант у ребенка и отдали в художественную школу. Многое для развития Сергея сделала мама: она водила маленького сынишку в музеи и на выставки. Там наблюдательный мальчик черпал вдохновение, чтобы потом применить его для своих будущих работ.
Анна Грибко:
Одна из первых его работ – это была подводная лодка, которую он смастерил еще будучи ребенком. Затем уже постепенно он начинает переходить к аппаратам более сложным – это так называемые аппараты-ходилки на длинных металлических ногах. И постепенно все это переросло в такое большое дело, которым он стал увлекаться.
Сергей Дроздов окончил Ленинградский горный институт. Работал на шахтах Инты и Воркуты. Потом переехал в белорусский Жлобин, и жизнь резко поменяла вектор. Последние 8 лет он занимается только творчеством – созданием авторских кукол.
Анна Грибко:
Со временем появились уже целые-целые коллекции: это стимпанк в Британии. Нужно сказать, что он изначально начинал в стиле стимпанк. Это, грубо говоря, вещи, которые он делает из ненужных материалов. Стимпанк – это какие-то действующие механизмы.
Все куклы Сергея Дроздова – это герои сказок, рыцари, пираты и воины. На создание таких шедевров уходит немало времени. В среднем, от одного до трех месяцев, а бывает и полгода.
Анна Грибко:
Уделяет каждой кукле, конечно, очень много внимания, заботы. Начинается все с того, что он ищет материал. Каждого рыцаря он изучает, как он должен выглядеть, какой у него должен быть костюм. Делает все это в маленьком соответствующему миллиметражу уже варианте.
Сергей Дроздов в кукольных выставках участвует с 2010 года. Уникальные создания мастера находятся в частных коллекциях многих стран.