Его работы находятся в частных коллекциях по всему миру. Как Сергей Дроздов создает уникальные куклы?

Чтобы на свет появилась авторская кукла, понадобится бесконечное терпение, талант и не одна неделя тонкой работы. В эти уникальные создания он вкладывает душу. Сергей Дроздов – мастер, который своих персонажей наделяет определенным характером и судьбой. Особое внимание художник уделяет мелким деталям, выкованным из металла: в любой момент их можно привести в действие.

Анна Грибко, ведущий научный сотрудник Музея истории театральной и музыкальной культуры: Куклы в основном сделаны из натуральных материалов – это дерево, металл, кожа. И, конечно же, у каждой куклы есть свои какие-то маленькие элементы: пистолеты, ножи, луки, арбалеты, стрелы, которые сделаны маленькими и подходят тому герою, которого он изображает.

Сергей Дроздов родился и вырос в Ленинграде. Родители рано заметили талант у ребенка и отдали в художественную школу. Многое для развития Сергея сделала мама: она водила маленького сынишку в музеи и на выставки. Там наблюдательный мальчик черпал вдохновение, чтобы потом применить его для своих будущих работ.

Анна Грибко:

Одна из первых его работ – это была подводная лодка, которую он смастерил еще будучи ребенком. Затем уже постепенно он начинает переходить к аппаратам более сложным – это так называемые аппараты-ходилки на длинных металлических ногах. И постепенно все это переросло в такое большое дело, которым он стал увлекаться.

Сергей Дроздов окончил Ленинградский горный институт. Работал на шахтах Инты и Воркуты. Потом переехал в белорусский Жлобин, и жизнь резко поменяла вектор. Последние 8 лет он занимается только творчеством – созданием авторских кукол.