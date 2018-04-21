Минский павильон открылся 21 апреля в рамках проведения Будапештской весенней ярмарки

Новости Беларуси. В эти дни перспективы взаимовыгодного сотрудничества обсуждают в венгерской столице, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. С визитом здесь находится белорусская делегация. На стендах павильона представлена туристическая информация о белорусской столице, продукция предприятий пищевой промышленности, презентована карта гостя Минска. Хорошо приняли в Будапеште и наш знаменитый танцевальный коллектив. «Хорошки» порадовали венгерского зрителя яркой программой. За более чем четверть века дипотношений наши страны прошли путь создания прочного фундамента для диалога. Сегодня договорно-правовая база двух стран насчитывает 17 международных договоров. Растет и белорусский экспорт.

Также делегация побывала на водоочистной станции и посетила диспетчерский центр метрополитена Будапешта. Метро – это один из старейших метрополитенов мира, первый – в континентальной Европе. Все потому, что во времена Австро-Венгерской империи именно Будапешт имел важное промышленное и культурное значение.