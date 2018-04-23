Экскурсия в Национальный исторический архив Беларуси. Показываем уникальные документы

Коридоры из стеллажей, пропитанные духом прошлых столетий. Фамильные фонды князей Радзивиллов, Друцких-Любецких, Любомирских. В кожаном переплете, со множеством печатей и штампов, аккуратно спрятанные в коробки, они бережно хранятся в этих стенах. Национальный исторический архив Беларуси – крупнейшее архивное учреждение у нас и за рубежом, в этом году отмечает свое 80-летие.

Дмитрий Яцевич, директор ГУ «Национальный исторический архив Беларуси»: В фондах Национального архива Беларуси находится свыше миллиона дел – это документы по истории Беларуси за период ВКЛ, Речи Посполитой, Российской империи. Нашими архивистами в последние годы проведена огромная работа поисковая, исследовательская, нами подготовлено за последние 10 лет свыше 30 изданий, а это больше, чем за весь предыдущий период деятельности архива.

В 19-ом веке на территории Беларуси существовало два архива: Витебский и Виленский. В них хранились все документы о Восточной и Западной части Великого Княжества Литовского. Их можно встретить и сейчас. Эти книги не похожи друг на друга, каждая имеет свою обложку и переплет с прописанной датой ее создания.

Денис Лисейчиков, директор ГУ «Национальный исторический архив Беларуси»: Дакументы XVII, XVIII стагоддзя, як правіла, у такой вось вялізнай, сшываліся справы за год альбо за некалькі гадоў. Тут мы можам убачыць справаводства суда за весь перыяд па ўсіх пытаннях, тут розныя спрэчкі шляхты паміж сабой, некія выясненні адносін, судовыя разборкі за маенткі, завяшчанні, маглі быць проста апісанні рэчаў, якія былі ў маентку.

В архиве хранятся уникальные памятники национальной культуры. Наиболее ранние из них – подлинные пергаментные акты, написанные на старобелорусском, старопольском и латинском языках.

Среди этих документов особое место занимает долгожитель Национального исторического архива – подтвердительный привилей князей Федора и Константина Кориатовичей от 20 июня 1391 года пану Гринко на город Соколец за верную службу.

Сегодня в помещении поддерживается определенная температура и влажность воздуха. Это также и предотваращает развитие бактерий, которые могли бы сохраниться на страницах старинных рукописей. Все документы обеспылены, для особенных создаются специальные картонные обложки. А работают архивисты исключительно в перчатках.

Денис Лисейчиков:

Большасць гэтых дакументаў яна ўжо атсканаваная, альбо пераведзена на мікрафотакопіі, каб пры выдачы ў чытальным зале не выдаваць арыгіналы, не цягаць такія дакументы с такімі даволі крохкімі вокладкамі.

В архиве любой желающий может собственноручно, изучая документы, составить свое генеалогическое древо.