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Высокое искусство в метро. На просторах метрополитена Минска 21 апреля звучат произведения белорусских и зарубежных композиторов

21 апреля 2018 18:56
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Новости Беларуси. Высокое искусство спускается в метро. 21 апреля в течение дня на пяти станциях минского метрополитена звучат произведения отечественных и зарубежных композиторов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Высокое искусство в метро. На просторах метрополитена Минска 21 апреля звучат произведения белорусских и зарубежных композиторов-1

За каждой станцией закреплен свой репертуар. Например, пассажиров Каменной горки встречала музыка современных белорусских композиторов. На остальных станциях вплоть до позднего вечера будет исполняться музыка композиторов XX века и эпох ренессанса, классицизма и романтизма. Что касается инструментов, то столичная подземка окрашена звучанием фортепиано, цимбал, скрипки, виолончели и маримбы.

Высокое искусство в метро. На просторах метрополитена Минска 21 апреля звучат произведения белорусских и зарубежных композиторов-3

Высокое искусство в метро. На просторах метрополитена Минска 21 апреля звучат произведения белорусских и зарубежных композиторов-5

Екатерина Марецкая-Яскельчик, преподаватель Белорусской государственной академии музыки:
Наша белорусская музыка композиторская, она на каком-то таком уровне духовном, интеллектуальном, внутреннем, подсознательном – она очень близка. Она прочитывает нашу ментальность, состояние души изо дня в день.

Высокое искусство в метро. На просторах метрополитена Минска 21 апреля звучат произведения белорусских и зарубежных композиторов-7


К слову, классика в метро сегодня звучит в исполнении профессиональных музыкантов: солистов Белгосфилармонии, Большого театра оперы и балета, а также преподавателей Белорусской государственной академии музыки.

Высокое искусство в метро. На просторах метрополитена Минска 21 апреля звучат произведения белорусских и зарубежных композиторов-9

# Культура # Музыкальное искусство # Фотофакт # Екатерина Марецкая-Яскельчик

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