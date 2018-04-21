Высокое искусство в метро. На просторах метрополитена Минска 21 апреля звучат произведения белорусских и зарубежных композиторов

Новости Беларуси. Высокое искусство спускается в метро. 21 апреля в течение дня на пяти станциях минского метрополитена звучат произведения отечественных и зарубежных композиторов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

За каждой станцией закреплен свой репертуар. Например, пассажиров Каменной горки встречала музыка современных белорусских композиторов. На остальных станциях вплоть до позднего вечера будет исполняться музыка композиторов XX века и эпох ренессанса, классицизма и романтизма. Что касается инструментов, то столичная подземка окрашена звучанием фортепиано, цимбал, скрипки, виолончели и маримбы.

Екатерина Марецкая-Яскельчик, преподаватель Белорусской государственной академии музыки:

Наша белорусская музыка композиторская, она на каком-то таком уровне духовном, интеллектуальном, внутреннем, подсознательном – она очень близка. Она прочитывает нашу ментальность, состояние души изо дня в день.