Дворец Румянцевых и Паскевичей в Гомеле предлагает познакомиться с многообразием самоваров

Новости Беларуси. Банка, жёлудь, груша – это не просто набор существительных. Всё это названия форм самоваров. Со всем многообразием чайной традиции позапрошлого столетия в дни масленицы предлагают познакомиться в гомельском дворце Румянцевых и Паскевичей.

Ещё сто лет назад в формах самоваров отлично разбирался любой школьник. Например, самовары-шары - самые сложные в изготовлении - были по карману только привилегированным сословиям. А массовый самовар-«банка» мог себе позволить даже зажиточный хлебопашец: правда, и его стоимость в конце 19-го века была сравнима с ценой коровы. Предмет, бывший некогда центром семейного чаепития, незаметно вышел из обихода во второй половине 20-го века, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Атрушкевич, коллекционер, участник выставки:

В Беларуси самовар был распространен, продавался. Ну и, конечно, в зависимости от формы он был либо дворянским, если форма была сложная, либо крестьянин покупал. Но, купить самовар — это мечта. И если крестьянин возвращался на своей телеге с конем и у него был самовар, и он снимал и показывал семье, это становился хозяин.

Татьяна Литвинова, заведующая художественным отделом музея Гомельского дворцово-паркового ансамбля:

Здесь очень много вещей, без которых не обходился ни один стол и которые сегодня тоже во многом забыты. Например, щипчики для колки сахара или для самого сахара щипчики. Необыкновенно интересные, красивые вещи, которые сегодня мы в обычной жизни не используем.