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Белорусские театральные сезоны открылись в Париже

13 марта 2016 11:28
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Новости Беларуси. Белорусские театральные сезоны открылись в Париже. Торжественное мероприятие состоялось в одном из старейших театров города. Актеры Театра-студии киноактера представили иностранным зрителям лирическую французскую комедию «Легкой жизни никто не обещал», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Здесь же прошла и выставка белорусского театрального плаката, на которой были представлены произведения наших соотечественников. В рамках театральных сезонов французская публика также увидит монооперу о жизни Адама Мицкевича, комедию «Арт» в исполнении Национального академического театра имени Янки Купалы, пройдут и другие театральные мероприятия.

# Культура # Беларусь-Франция

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