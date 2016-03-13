Новости Беларуси. Белорусские театральные сезоны открылись в Париже. Торжественное мероприятие состоялось в одном из старейших театров города. Актеры Театра-студии киноактера представили иностранным зрителям лирическую французскую комедию «Легкой жизни никто не обещал», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Здесь же прошла и выставка белорусского театрального плаката, на которой были представлены произведения наших соотечественников. В рамках театральных сезонов французская публика также увидит монооперу о жизни Адама Мицкевича, комедию «Арт» в исполнении Национального академического театра имени Янки Купалы, пройдут и другие театральные мероприятия.