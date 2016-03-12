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Работы витебских художников-авангардистов представят в одном из крупнейших выставочных залов Москвы

12 марта 2016 16:55
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Новости Беларуси. Работы витебских художников-авангардистов увидят в одном из крупнейших московских выставочных залов. Это станет возможным благодаря новому витку сотрудничества «двух квадратов»: витебского творческого объединения «Квадрат» и Международной организации художников «Солнечный квадрат» из России.

В конце 90-х годов прошлого века белорусские авангардисты представляли свое творчество не только в Москве и российских регионах. Художники  выставлялись в  Германии, Польше, Италии, США, Израиле, Австралии и других странах.

Теперь – после почти 20-ти летнего затишья – правоприемники витебского «Квадрата» взялись за продолжение авангардистских традиций в мире искусства. Первая ласточка сотрудничества – персональная выставка Сергея Радюка, уроженца Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сергей Радюк, президент Международной организации художников «Солнечный квадрат» (Россия):
Мы договорились делать здесь совместные пленеры. Так что мне кажется, что это будет началом нового сотрудничества. Обмен творческими позициями, энергетической мыслью. А то, что мысль материальна, уже не подлежит сомнению.
 

# Культура # Выставки в Беларуси и мире

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