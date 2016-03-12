Концерты классической музыки и не только будут проходить в Минске с 12 марта по 7 мая бесплатно

Новости Беларуси. Музыка весны. Любители искусства сегодня, 12 марта, могли насладиться звуками классической музыки, причем совершенно бесплатно. Произведения белорусских и зарубежных композиторов звучали в исполнении учащихся музыкального колледжа имени Глинки на импровизированной площадке в центре Минска. С молодыми музыкантами познакомилась и корреспондент программы Новости «24 часа» на СТВ.

Алена Сырова, СТВ:

Насладиться музыкой весны отныне можно не только на сценах концертных залов, но и в самом центре Минска. Отныне каждую субботу вплоть до начала мая любой желающий сможет на 2 часа окунуться в мир прекрасного.

В Год культуры высокое искусство вышло за пределы стен филармоний, чтобы закружить широкие массы в вальсе Штрауса и вдохновить «Шуткой» Баха.

Сегодня на импровизированной сцене студенты музыкального колледжа имени Глинки. Смычок в руках Марии виртуозно скользит по струнам контрабаса, который девушка освоила лишь 3 года назад.

Мария Крючко, студент Минского государственного музыкального колледжа имени М. Глинки:

Этот инструмент для любого человека. Если он ему по душе – он все осилит.

Задает тон оркестру трубач по образованию и дирижер по призванию Александр Терещенко. Он уверен, что прийти в мир музыки никогда не поздно.

Александр Терещенко, студент Минского государственного музыкального колледжа имени М. Глинки:

Я довольно поздно начал по меркам музыканта. Но потихоньку… Меня заинтересовало это, затронула. Музыка – это призвание. Когда волна творчества накрывает, остановиться уже, наверное, невозможно.



Музыкальные субботы – это возможность для молодых музыкантов отточить свое мастерство и продемонстрировать свои таланты перед разнообразной публикой. Для слушателей – в очередной раз насладиться любимыми произведениями зарубежных и белорусских композиторов.

Владимир Черников, директор Минского государственного музыкального колледжа имени М. Глинки:

Будущая работа, профессиональная деятельность наших учащихся как раз связана с концертированием, выступлениями перед большой публикой. И формы концертирования бывают самые разные. Это не только филармонические или театральные сцены, но и сцены на открытом воздухе.

Посетитель мероприятия:

Очень приятно, потому что нужно приобщать публику к классической музыке. И очень приятно, что случайно можно попасть вот на такой хороший концерт.

Судя по аншлагу и нескрываемому очарованию в глазах как взрослых, так и детей, уже совершенно точно можно сказать, что такие музыкальные субботы нашли отклик в сердцах слушателей.

Посетитель мероприятия:

Мне нравится классическая музыка.

Я думаю, что будет очень много разного. Но почему бы не начать с классики?

Любителей музыки ждет еще 8 таких концертов на крытой площадке. В мае их сменят уже полюбившиеся жителям и гостям Минска музыкальные вечера в «Верхнем городе».

