Драматург Диана Балыко: «Хочу поддержать Эдуарда Ханка»

Новости Беларуси. Драматург Диана Балыко заявила, что поддерживает Эдуарда Ханка, который запретил исполнять свои песни Ядвиге Поплавской и Анатолю Ярмоленко. Об этом она рассказала во время ток-шоу «Что происходит», посвящённого обсуждению этой ситуации.

Диана Балыко отметила, что сама является автором текстов песен и сталкивается с тем, что исполнители не объявляют её имя во время своих концертов.

Также, по словам драматурга, она сама неоднократно подавала в суд, выдвигая финансовые претензии, в частности, касавшихся использования её книг по психологии. Кроме того, в рамках ток-шоу обсудили претензии к самой Диане Балыко писательницы Натальи Голубевой.