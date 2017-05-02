«До сих пор экспертам Балыко не выплатила вознаграждение за работу». Чем закончился суд драматурга и писательницы Голубевой

Новости Беларуси. Защищены ли в Беларуси авторские права, обсуждали в рамках ток-шоу «Что происходит». Основная часть дискуссии была посвящена ситуации с запретом Эдуарда Ханка исполнять его песни Анатолию Ярмоленко и Ядвиге Поплавской. Как выяснилось, подобные финансовые претензии выдвигали и драматургу Диане Балыко, которая была среди гостей ток-шоу.

Егор Хрусталёв, ведущий:

У Натальи Александровны Голубевой к Вам была претензия о заимствовании сюжетных линий одного из произведений. Вам удалось в законном порядке решить этот вопрос?

Наталья Голубева, драматург:

В законном порядке удалось решить. Решением Верховного суда было признано: произведение Дианы Балыко является не самостоятельным, а заимствованным, и созданным на основании моих произведений. Решение Верховного суда было принято на основе заключения экспертизы, которая провела её и доказала, что с драматургической и с лингвистической точек зрения произведение Дианы Балыко является несамостоятельным. Но я хочу акцентировать внимание не на этом.

Любой судебный процесс – всегда болезненный.

Как для того, кто подаёт иск, так и для ответчика. Для того, чтобы избежать вот этих ситуаций… Сегодняшняя наша дискуссия очень ярко показывает: да, есть закон. Да, он сегодня соответствует нормам – в общем-то, хороший закон, относительно. Но практика применения показала, что крайне много «белых пятен», дыр. И он требует своей детализации. Допустим, может быть, спор был бы – и в другом ключе пошёл бы.

Егор Хрусталёв, ведущий:

Но сейчас у нас спор исключительно эмоциональный. А Вы, кстати, выплачивали какую-то компенсацию?

Наталья Голубева, драматург:

Да, Диана Балыко выплатила мне моральный...

Диана Балыко, драматург:

У Натальи Александровны была компенсация ко мне на 250 миллионов белорусских рублей. Она состояла из 7 претензий.

Верховный суд удовлетворил всего лишь одну претензию Натальи Александровны в размере 10 базовых величин.

Важно, что, по решению суда, вернувшись даже к экспертизе, заимствовала я из произведений Натальи Александровны Голубевой одну сотую процента текста.

Кира Касьянова, адвокат:

До сих пор экспертам Диана Балыко не выплатила вознаграждение за их работу.

Не исполнила решение суда.

И предпринимает все возможные меры для того, чтобы не исполнить решение.

Диана Балыко, драматург:

Огромное количество моих дел было решено в досудебном порядке. Я предлагала Наталье Александровне пообщаться через медиатора. Она этого не хотела и её судебные издержки были многократно выше, чем тот выхлоп, который она получила в 10 базовых величин. И это такая пиррова победа. И в это время моя пьеса «Яблочный пирог», которая кажется Наталье Александровне Голубевой вторичной… Потому что у меня есть большие вопросы к ангажированности экспертов.

Наталья Голубева, драматург:

Есть решение Верховного суда. Официальное судебное. И руками не машут после драки. Есть решение суда.